*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 21
*

Venom

*



5 мар 2026 : 		 Новое видео VENOM

26 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу

12 дек 2025 : 		 ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

2 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе

30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM
|||| 5 мар 2026

Новое видео VENOM



zoom
"Lay Down Your Soul", новое видео группы VENOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Into Oblivion", выходящего первого мая на Noise/BMG:

01. Into Oblivion
02. Lay Down Your Soul
03. Nevermore
04. Man & Beast
05. Death The Leveller
06. As Above So Below
07. Kicked Outta Hell
08. Legend
09. Live Loud
10. Metal Bloody Metal
11. Dogs Of War
12. Deathwitch
13. Unholy Mother




просмотров: 235

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
