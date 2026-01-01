Новое видео VENOM

"Lay Down Your Soul", новое видео группы VENOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Into Oblivion", выходящего первого мая на Noise/BMG:
01. Into Oblivion
02. Lay Down Your Soul
03. Nevermore
04. Man & Beast
05. Death The Leveller
06. As Above So Below
07. Kicked Outta Hell
08. Legend
09. Live Loud
10. Metal Bloody Metal
11. Dogs Of War
12. Deathwitch
13. Unholy Mother
