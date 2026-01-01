сегодня



У AS I LAY DYING есть песни для альбома



В рамках недавнего интервью у участников AS I LAY DYING спросили, стоит ли ждать полноценного альбома:



Chris Clancy: «У нас готовы все песни. У нас гораздо больше песен, чем нам нужно, и мы их прорабатываем. Так что, на самом деле, пока мы в пути, мы собираемся немного поработать над ними. И когда мы вернемся [домой после тура], мы начнем его записывать. Итак, мы собирались начать записывать его в феврале, но в итоге решили, что, поскольку мы будем все вместе, то мы сможем развивать эти идеи вместе, как группа, и двигаться дальше. Поэтому тур обещает быть насыщенным по многим причинам. Но во время разъездов у нас много свободного времени»



Tim Lambesis: «И мы попробовали новый метод, при котором мы с Chris'ом сначала записываем наши вокальные идеи для демо-версии. Так что на данный момент вокал записывается до того, как появляются инструменты. Я имею в виду, что хотя у нас и было инструментальное демо, но так мы сможем лучше понять, какие песни как работают».



Что касается возможных сроков выхода нового альбома AS I LAY DYING, Tim сказал:



«Я скажу вот что: как только мы вернемся домой из этого тура, нашей первоочередной задачей будет сосредоточиться на записи. Мы все прояснили, так что после гастролей все внимание будет сосредоточено исключительно на альбоме».







+0 -0



просмотров: 198

