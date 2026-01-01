Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 77
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 34
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 77
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 34
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
[= ||| все новости группы



*

As I Lay Dying

*



6 мар 2026 : 		 У AS I LAY DYING есть песни для альбома

19 ноя 2025 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

8 окт 2025 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 ноя 2024 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

5 ноя 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов

3 ноя 2024 : 		 PHIL SGROSSO покинул состав AS I LAY DYING

25 окт 2024 : 		 Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу

25 окт 2024 : 		 Гитарист AS I LAY DYING покинул группу

24 окт 2024 : 		 Тур-менеджер AS I LAY DYING отказался с ними работать

22 окт 2024 : 		 Из AS I LAY DYING ушел басист

10 окт 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 сен 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 авг 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLICA хуже "Master Of Puppets"

8 авг 2024 : 		 AS I LAY DYING о туре по США

9 июл 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

23 май 2024 : 		 AS I LAY DYING в Азии

22 май 2024 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

18 апр 2024 : 		 AS I LAY DYING нашли лейбл

9 апр 2024 : 		 Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов из группы

14 фев 2024 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING выйдет в этом году

19 июл 2023 : 		 AS I LAY DYING в Европе

17 июн 2023 : 		 AS I LAY DYING сводят новый альбом

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления AS I LAY DYING

26 апр 2023 : 		 Новые участники AS I LAY DYING внесли вклад в будущий альбом

11 апр 2023 : 		 AS I LAY DYING завершили запись ударных

20 окт 2022 : 		 Вокалист AS I LAY DYING — о желании нанять киллера
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У AS I LAY DYING есть песни для альбома



zoom
В рамках недавнего интервью у участников AS I LAY DYING спросили, стоит ли ждать полноценного альбома:

Chris Clancy: «У нас готовы все песни. У нас гораздо больше песен, чем нам нужно, и мы их прорабатываем. Так что, на самом деле, пока мы в пути, мы собираемся немного поработать над ними. И когда мы вернемся [домой после тура], мы начнем его записывать. Итак, мы собирались начать записывать его в феврале, но в итоге решили, что, поскольку мы будем все вместе, то мы сможем развивать эти идеи вместе, как группа, и двигаться дальше. Поэтому тур обещает быть насыщенным по многим причинам. Но во время разъездов у нас много свободного времени»

Tim Lambesis: «И мы попробовали новый метод, при котором мы с Chris'ом сначала записываем наши вокальные идеи для демо-версии. Так что на данный момент вокал записывается до того, как появляются инструменты. Я имею в виду, что хотя у нас и было инструментальное демо, но так мы сможем лучше понять, какие песни как работают».

Что касается возможных сроков выхода нового альбома AS I LAY DYING, Tim сказал:

«Я скажу вот что: как только мы вернемся домой из этого тура, нашей первоочередной задачей будет сосредоточиться на записи. Мы все прояснили, так что после гастролей все внимание будет сосредоточено исключительно на альбоме».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 198

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом