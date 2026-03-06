сегодня



DREAM THEATER снимут концерт в Чили



Барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy подтвердил, что выступление коллектива 22 апреля на Movistar Arena, Santiago, Chile, будет профессионально отснято и выпущено на Blu-ray.







