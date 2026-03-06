сегодня



SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»



SHARON OSBOURNE в подкасте "The Osbournes" чуть больше рассказала о планах относительно Ozzfest на следующий год:



«Мы хотим провести два дня на Aston Villa, а затем отправиться в Америку. И мы хотим услышать от всех, куда нам стоит поехать в Америке. А еще нам нужно найти много молодых талантов, потому что именно этого хотел бы [Оззи]».



После того, как Jack отметил, что Ozzfest вернется в 2027 году в виде двухдневного мероприятия на Villa Park, за которым последуют "два дня где-нибудь в Северной Америке", она сказала:



«Да. А потом посмотрим, что получится. И тогда, если люди захотят этого, мы будем продолжать и дальше».



Sharon добавила, что, хотя в 2027 году Ozzfest не будет кочевым фестивалем, есть предварительные планы провести его в 2028 году и далее, при условии наличия спроса.



Говоря о том, что сделало Ozzfest таким особенным, Sharon сказала:



«Там было веселее. Когда бываешь на других фестивалях, все такие напряженные. Но это всегда было отличительной чертой нашего фестиваля. Никто никогда не боролся за место в списках и не думал, что он лучше других. Это был как летний лагерь».



Она также добавила, что хочет "увидеть там Rob'a Halford'a" , очевидно, намекая на то, что JUDAS PRIEST может появиться в будущем на фестивале Ozzfest.







