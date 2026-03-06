Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 77
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 34
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна
SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»



zoom
SHARON OSBOURNE в подкасте "The Osbournes" чуть больше рассказала о планах относительно Ozzfest на следующий год:

«Мы хотим провести два дня на Aston Villa, а затем отправиться в Америку. И мы хотим услышать от всех, куда нам стоит поехать в Америке. А еще нам нужно найти много молодых талантов, потому что именно этого хотел бы [Оззи]».

После того, как Jack отметил, что Ozzfest вернется в 2027 году в виде двухдневного мероприятия на Villa Park, за которым последуют "два дня где-нибудь в Северной Америке", она сказала:

«Да. А потом посмотрим, что получится. И тогда, если люди захотят этого, мы будем продолжать и дальше».

Sharon добавила, что, хотя в 2027 году Ozzfest не будет кочевым фестивалем, есть предварительные планы провести его в 2028 году и далее, при условии наличия спроса.

Говоря о том, что сделало Ozzfest таким особенным, Sharon сказала:

«Там было веселее. Когда бываешь на других фестивалях, все такие напряженные. Но это всегда было отличительной чертой нашего фестиваля. Никто никогда не боролся за место в списках и не думал, что он лучше других. Это был как летний лагерь».

Она также добавила, что хочет "увидеть там Rob'a Halford'a" , очевидно, намекая на то, что JUDAS PRIEST может появиться в будущем на фестивале Ozzfest.




КомментарииСкрыть/показать 1 )

6 мар 2026
m
mohnatiy
А вы недавние фотки Шерон видели? Что проиходит в башке у таких баб?
просмотров: 43

