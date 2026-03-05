сегодня



Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH



CHRIS POLAND в недавнем интервью объяснил, как развивались его отношения с DAVE MUSTAINE:



«Мы с ним жили вместе в репетиционной студии в первые дни существования MEGADETH. В течение года мы мылись холодной водой из раковины. А потом мы постоянно гастролировали. Мы были вместе всё время. Когда MEGADETH только начинали, мы были настоящей группой. И когда такое происходит, все становятся как братья. Я знаю, что Dave говорил обо мне ужасные вещи, но я не держу на него зла. И я его понимаю. Я знаю, кто такой Dave. Я знаю его. Он такой, какой есть. Он говорит всё, что приходит ему в голову, и я уверен, что потом он об этом жалеет.



Когда Dave попросил меня сыграть на "The System Has Failed", я сказал: "Да, я сыграю. Конечно, я сыграю". И что забавно, тогда была та же атмосфера, что и на первых двух альбомах. Есть что-то особенное в том, как он сочиняет риффы, а я играю поверх них, — в этом есть какая-то странная магия».



На вопрос о свободе, которая позволяла ему предлагать свои идеи для MEGADETH в начале существования группы, Poland ответил:



«С Dave'ом было так: если ты играл что-то, и он не говорил тебе не играть это, то ты мог играть дальше. Так что когда я играл нисходящие гармонии в "Peace Sells" или добавлял какую-то минорную ноту в какой-либо аккорд, и он не говорил: "Не играй это", то я играл. Но что касается сочинения, то Dave сочинял всё. А я лишь играл ноты или гармонию. Но в этом и заключается особенность Mustaine — он и сейчас сочиняет чертовски хорошие риффы. [Смеётся]. Он мастер риффов».



По поводу того, как он присоединился к MEGADETH, Chris сказал:



«Гар Самуэльсон предложил мне присоединиться к MEGADETH. Он сказал: "Ты должен присоединиться, чувак. Это круто". А мы только ушли из фьюжн-группы с довольно высоким уровнем сложности. Музыка Mustaine не казалась мне металлом. Я знаю, что она была тяжёлой, но это были не просто трёхаккордовые металл-песни. Его музыка была очень выразительной и хорошо продуманной. А аранжировки в первых двух альбомах — это серьёзная музыка. Это не просто металл. Так что я был заинтригован. И потом, конечно, я должен был пойти туда, куда пошёл Гар, потому что я играл с Гаром всю свою жизнь.



Я рассматривал музыку MEGADETH как "быстрых LED ZEPPELIN". И именно так я это расценивал. Я имел неплохое представление о том, как получить хороший искажённый звук, и поэтому, когда дело дошло до педалей, я просто адаптировался. А ещё эти его паучьи аккорды. Я многому научился у Dave».







