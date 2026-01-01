сегодня



Почему JOE SATRIANI предложил GUNS N'ROSES именно RON 'BUMBLEFOOT' THAL?



JOE SATRIANI в недавнем интервью рассказал о том, как он посодействовал появлению Ron "Bumblefoot" Thal в составе GUNS N' ROSES:



«Это произошло потому, что мы с нашим нынешним продюсером Eric Cadieux работали вместе с самого первого концертного альбома "G3". Он был редактором, которому было поручено собрать все живые выступления для одного концертного DVD и CD-диска. И он работал над альбомом "Chinese Democracy" [от GUNS N' ROSES], я думаю, восемь лет или что-то около того; на эту запись ушла целая вечность. И вот однажды он звонит и говорит, что Axl ищет самого сумасшедшего гитариста на свете; это было одно из его требований. И я полагаю, что у них уже был Buckethead, и я подумал: "Кого бы я порекомендовал? Кто самый безумный и лучший?" Кто действительно был на вершине? И я понял, что есть только один парень. Это должен был быть Ron' Thal' Bumblefoot.



Я познакомился с Ron'ом самым забавным образом, потому что давал интервью в Париже, и интервьюер пытался заставить выудить из меня то, что я думаю о других гитаристах. И перед тем, как поставить что-то из музыки Ron'a, он рассказал о блюзе и ощущении блюза, и о том, замечаю ли я чувство блюза у этих гитаристов? Потом он включил клип, в котором Ron исполняет что-то абсолютно абстрактное, совершенно причудливое, что обычно бывает у него. И я сказал: "Ну, я не думаю, что в этом есть что-то блюзовое". Потом он подал все так, что как будто я неуважительно отозвался о Ron'e. И вот Ron каким-то образом дозвонился до меня и спросил: "Эй, как ты мог такое сказать?", Я же рассказал ему все, как там было и добавил: "Почему бы тебе не прийти на концерт?" В то время я играл где-то в Нью-Джерси. И я предложил ему: "Давай просто сделаем это на сцене. Мы просто покажем всем, как сегодня играют на гитаре, и посмеемся над всем этим "чувством блюза"." Так мы стали реально большими друзьями, а я стал большим поклонником его музыкальности. Он просто настоящий фрик — его музыкальность потрясающая, и если вы играете на гитаре, то знаете, что большую часть того, что он делает, может сделать только он»



Возвращаясь к тому, как он связал Ron'a с GUNS N' ROSES, Joe добавил:



«В общем, мне на ум пришел Ron, и я сказал: "Eric, ты должен пригласить этого парня в группу Axl'a. И скажите ему, что нет никого другого, кто мог бы стоять рядом с Buckethead, выглядеть еще более странно и играть так же хорошо, потому что они два первоклассных гитариста.



Но мой разговор с Ron'ом был довольно забавным, потому что меньше всего он ожидал, что я позвоню ему и скажу: "Как бы ты отнесся к прослушиванию в GUNS N' ROSES?", Потому что, я думаю, он смирился с тем фактом, что он просто самый странный гитарист, и [он никогда не думал], что самая популярная рок-группа на данный момент, новый стандарт прямолинейного рока, когда-либо пригласит его на прослушивание. Но он все равно это сделал, я думаю, в качестве жизненного эксперимента, просто чтобы посмотреть, насколько это будет забавно. В итоге он получил работу, потому что был самим собой. И я думаю, Axl сразу понял, что он гений. Ну и ведь он там продержался довольно долго, не так ли?»







+0 -0



просмотров: 120

