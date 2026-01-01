сегодня



MICHAEL ANTHONY работал над переизданием VAN HALEN?



MICHAEL ANTHONY в недавнем интервью спросили, принимал ли он участие в работе над переизданием альбома VAN HALEN 5150:



«Наш давний звукорежиссер Donn Landee пришел и смикшировал материал. По сути, мы позволяем звукозаписывающей компании и всем остальным высказывать свои идеи, и они забрасывают нас материалом, а потом мы говорим: "да", "нет", "да", "нет". "О, нам это нравится". — "Нет". — И мы вставляем свои два цента. Потому что в основном это маркетинг и все такое, а я в этом не силен. Я просто хорошо разбираюсь в том, что слышу и вижу. Мы определенно вкладываем свои два цента, когда дело доходит до обсуждений».



На вопрос, испытывает ли он ностальгию, когда видит и слушает какой-нибудь старый материал VAN HALEN, особенно ранее не издававшиеся записи, которые, возможно, он не слышал долгое время, Michael ответил:



«Да, потому что я не слушаю — многое из того, что я не буду слушать. Скажем, такой альбом, как "OU812" или "5150", я давно не слушал, и вдруг вы слышите пару песен, и следующее, что я осознаю, — это то, что я просматриваю весь наш каталог, проигрывая материал».



Ссылаясь на выступление Sammy в Лас-Вегасе "The Best Of All Worlds", он продолжил:



«Sammy это сейчас не нравится, потому что я ему говорю: "Эй, Sammy, а почему бы нам не сыграть эту песню вживую?", "Почему бы нам не сыграть ту песню вживую?", "Мы еще не записали эту песню или вот этот". Так что я всегда подбрасываю ему что-нибудь, чтобы он спел, но, очевидно, мне приходится выбирать в зависимости от его голоса. И именно так мы в значительной степени подготовились к выступлению в Вегасе и во время нынешнего тура, чтобы посмотреть, что ему будет удобно петь, чтобы мы могли выйти и устроить отличное шоу, а он мог выкладываться на все сто процентов каждый вечер».







