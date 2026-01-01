Arts
Новости
Van Halen

6 мар 2026 : 		 MICHAEL ANTHONY работал над переизданием VAN HALEN?

3 мар 2026 : 		 Барабанщик VAN HALEN: «Лучшее мы сделали с David'ом Lee Roth'ом»

28 фев 2026 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY не позвал ALEЧ VAN HALEN

28 фев 2026 : 		 WOLFGANG VAN HALEN готов помочь Alex'y и Steve Lukather

4 фев 2026 : 		 Юбилейное издание VAN HALEN выйдет весной

4 янв 2026 : 		 ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO

14 ноя 2025 : 		 Барабанщик VAN HALEN написал новую книгу

13 авг 2025 : 		 Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона

26 июн 2025 : 		 VAN HALEN отметят юбилей Balance летом

9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года
MICHAEL ANTHONY работал над переизданием VAN HALEN?



MICHAEL ANTHONY в недавнем интервью спросили, принимал ли он участие в работе над переизданием альбома VAN HALEN 5150:

«Наш давний звукорежиссер Donn Landee пришел и смикшировал материал. По сути, мы позволяем звукозаписывающей компании и всем остальным высказывать свои идеи, и они забрасывают нас материалом, а потом мы говорим: "да", "нет", "да", "нет". "О, нам это нравится". — "Нет". — И мы вставляем свои два цента. Потому что в основном это маркетинг и все такое, а я в этом не силен. Я просто хорошо разбираюсь в том, что слышу и вижу. Мы определенно вкладываем свои два цента, когда дело доходит до обсуждений».

На вопрос, испытывает ли он ностальгию, когда видит и слушает какой-нибудь старый материал VAN HALEN, особенно ранее не издававшиеся записи, которые, возможно, он не слышал долгое время, Michael ответил:

«Да, потому что я не слушаю — многое из того, что я не буду слушать. Скажем, такой альбом, как "OU812" или "5150", я давно не слушал, и вдруг вы слышите пару песен, и следующее, что я осознаю, — это то, что я просматриваю весь наш каталог, проигрывая материал».

Ссылаясь на выступление Sammy в Лас-Вегасе "The Best Of All Worlds", он продолжил:

«Sammy это сейчас не нравится, потому что я ему говорю: "Эй, Sammy, а почему бы нам не сыграть эту песню вживую?", "Почему бы нам не сыграть ту песню вживую?", "Мы еще не записали эту песню или вот этот". Так что я всегда подбрасываю ему что-нибудь, чтобы он спел, но, очевидно, мне приходится выбирать в зависимости от его голоса. И именно так мы в значительной степени подготовились к выступлению в Вегасе и во время нынешнего тура, чтобы посмотреть, что ему будет удобно петь, чтобы мы могли выйти и устроить отличное шоу, а он мог выкладываться на все сто процентов каждый вечер».




