Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
Rammstein

5 мар 2026 : 		 Концертное видео RAMMSTEIN

26 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RAMMSTEIN'16

28 сен 2025 : 		 Сборник синглов RAMMSTEIN выйдет осенью

14 май 2025 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN о своей игре: «Самое главное — не злить вокалиста»

24 дек 2024 : 		 Документальный фильм RAMMSTEIN о туре

17 май 2024 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

14 май 2024 : 		 RAMMSTEIN открыли европейский стадионный тур

1 апр 2024 : 		 NINJA CYBORG обвинили RAMMSTEIN в плагиате

30 авг 2023 : 		 Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN

19 июл 2023 : 		 Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах

6 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

1 июл 2023 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

20 июн 2023 : 		 Барабанщик RAMMSTEIN — об обвинениях в адрес группы

16 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN завели дело

5 июн 2023 : 		 На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку

15 май 2023 : 		 RAMMSTEIN обновили видео

18 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома RAMMSTEIN выйдет летом

5 янв 2023 : 		 Украли статую вокалиста RAMMSTEIN

24 ноя 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

22 ноя 2022 : 		 Тизер нового клипа RAMMSTEIN

23 сен 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

2 сен 2022 : 		 RAMMSTEIN анонсировали европейский тур

9 авг 2022 : 		 Неофициальный документальный фильм о RAMMSTEIN

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

25 май 2022 : 		 Новое видео RAMMSTEIN
Концертное видео RAMMSTEIN



Engel, концертное видео RAMMSTEIN с выступления Pinkpop 2016, доступно для просмотра.




5 мар 2026
Altair21
Pinkpop вообще крутая тема. Целиком пересмотрел за 96-97 годы. Вот движ был, не то что щас, как аутисты в телефоны уткнутся. Тьфу на них
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
