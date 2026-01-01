×
Myrath
Тунис
Progressive Metal
http://www.myrath.com
Myspace:
http://www.myspace.com/myrathband
Facebook:
https://www.facebook.com/myrathband
8 мар 2026
Новое видео MYRATH
Breathing Near the Roar, новое видео MYRATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Wilderness of Mirrors”, релиз которого намечен на 27 марта.
просмотров: 186
