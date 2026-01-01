сегодня



DEE SNIDER о проблемах со здоровьем



DEE SNIDER в подкасте "Beardo & Weirdo", который ведет басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael и комик Craig Gass, рассказал о проблемах со здоровьем:



«Во-первых, я столкнулся лицом к лицу со cмepтью. Врач сказал мне: "Чувак, ты в отличной форме для 71 года. Но ты больше не можешь так жить. С тебя хватит. Все части твоего тела изношены, и у тебя ничего не осталось". Самое смешное было, когда хирург посмотрел на мой рентген и спросил: "Ты много прыгаешь?" — "Да. Примерно так я и делаю". Он ответил: "С тебя хватит". Это был первый звоночек. А потом, когда я собирался на операцию по замене тазобедренного сустава и надеялся, что этого будет достаточно, чтобы всё изменилось и я смог продолжать выступать, мне сказали, что у меня гипертония и проблемы с сердцем. Когда ты с этим сталкиваешься в повседневной жизни… Моему отцу 95 лет, и я ещё долго буду с ним общаться, но если я собираюсь выходить на сцену и выкладываться по полной, то мне нужно было решить, стоит ли продолжать. Моей семье буквально пришлось умолять меня остановиться. В общем, мои дети говорили мне: "Зачем ты это делаешь? Что ты пытаешься доказать? Это не ради денег. У тебя есть всё, о чём ты когда-либо мечтал, всё, чего ты хотел. Это чистый эгоизм".



А ещё я виню Bruce Dickinson, потому что, когда я узнал, что у меня проблемы с бедром, он мне позвонил. Я не разговаривал с ним со времён тура "Powerslave". И вот он сказал мне: "Dee, я делал это дважды. И я снова в строю". Я спросил: "Ты снова в строю?" Замечу, что Bruce, по-моему, на 10 лет моложе меня. Я спрашиваю: "Ты снова в строю?" Он отвечает: "Да, чувак. Я бью и уворачиваюсь". Я говорю: "Вот это да. А как же группа?" — "Да, и группа тоже. Но я фехтую, чувак". Его волновало только то, что он по-прежнему бьёт и уворачивается. Но когда я услышал, как он говорит: "Я снова в строю на все сто процентов", я подумал: "Я тоже могу это сделать". И вот когда я собирался на операцию, я узнал, что у меня проблемы с сердцем, о которых я не подозревал. И у меня словно выбило почву из-под ног. Но я всё равно сделал операцию на бедре. Так было лучше. Я подумал: "Я выйду на сцену. Хочу попробовать". Lita Ford попросила меня исполнить с ней несколько песен, как я раньше делал с Bret Michaels и другими. И вот я выхожу на сцену, поднимаюсь на сцену и думаю: "Чёрт, как же приятно". Я бью и уворачиваюсь — раз, два, три, и колено подгибается. Три раза — и колено подгибается. Я такой: "Ого, чёрт возьми". И слышу голос хирурга: "Вот и всё"».



Размышляя о том, когда он принял окончательное решение отказаться от участия в туре TWISTED SISTER в 2026 году, Dee сказал:



«Мне сделали операцию на колене, и я подумал: "Буду ли я продолжать в том же духе?" Я выхожу на сцену, а потом что-то ломаю, что-то рву, что-то травмирую, а потом наслаждаюсь жизнью. Каждый день я живу на полную катушку, без сомнений. Я построил семейный комплекс в Северной Каролине. Здесь живут все мои дети, жена, внуки — все мои родные. Я неплохо живу. Через пару месяцев я сниму свой первый фильм. Я сочиняю. Занимаюсь другими делами. Я по-прежнему веду своё радиошоу. Вот уже 29 лет я веду радиошоу House Of Hair. Так что дело не в том, что мне не хватает какой-то отдушины, творческого потенциала или напряжения. Но что касается моего эго, то действительно ли мне нужно выходить на сцену и доказывать, что я могу сделать это ещё раз?



И вот что я скажу напоследок. Когда TWISTED SISTER распались в 2016 году — это было 10 лет назад, — у меня был 74-сантиметровый торс, я весил 79 килограммов. У меня был пресс в восемь кубиков. Я был в отличной форме. В 61 год я был в отличной форме и выступал на пике своих возможностей. Один мой друг сказал: "Ты правда хочешь вернуться через 10 лет? Ты же знаешь, что не сможешь снять футболку. Ты же знаешь, что у тебя уже не 74-сантиметровый торс. Этот поезд ушёл несколько сантиметров назад. Ты не можешь с этим сравниться. Ты ушёл на высокой ноте. Тебе был 61 год. Ты сказал: "Прощайте". А теперь ты собираешься вернуться через 10 лет и облажаться?" Может, я ещё и ничего, но это ещё не считая проблем со здоровьем. Даже если я выйду на сцену, я буду на 10 лет старше. И на 10 лет измотаннее».







