Новости
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
Новая песня SEPULTURA 34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
Новое видео ANA 25
10 мар 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Каждый вечер мы молимся»

6 мар 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

2 фев 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

21 янв 2026 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

24 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 ноя 2025 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST
Вокалист SEVENDUST: «Каждый вечер мы молимся»



В рамках недавнего интервью у вокалиста SEVENDUST Lajon Witherspoon'a спросили, есть ли у группы "какой-то безумный ритуал перед шоу":

«Наверное у меня. . Мне нравится разминаться. Мне нравится играть самую разную музыку. Мы много танцуем, много шутим. Но что мы делаем каждый вечер, прежде чем продолжить, с того самого дня, как начали, так это молимся вместе, как группа. И если ты случайно окажешься здесь и будешь проходить мимо меня, я присоединюсь к твоей молитве. Но есть и хорошая новость: Brian Marshall из [группы SEVENDUST, выступающей в европейском турне 2026 года] ALTER BRIDGE каждый вечер приходит на молитву вместе с нами. Он всегда приходит, чтобы найти нас и помолиться вместе с нами.

Я молюсь, чтобы поблагодарить за все, что у нас есть, и мы очень счастливы быть здесь и быть уверенными, что все, кто придет, тоже благополучно доберутся до дома. И давайте выйдем на сцену и оторвемся по полной!»




10 мар 2026
Altair21
Да вот ток этим и остаётся заниматься кажись в нынешних-то реалиях
10 мар 2026
m
mohnatiy
Altair21, возникает вопрос - а кому молиться-то?)
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
