Вокалист SEVENDUST: «Каждый вечер мы молимся»



В рамках недавнего интервью у вокалиста SEVENDUST Lajon Witherspoon'a спросили, есть ли у группы "какой-то безумный ритуал перед шоу":



«Наверное у меня. . Мне нравится разминаться. Мне нравится играть самую разную музыку. Мы много танцуем, много шутим. Но что мы делаем каждый вечер, прежде чем продолжить, с того самого дня, как начали, так это молимся вместе, как группа. И если ты случайно окажешься здесь и будешь проходить мимо меня, я присоединюсь к твоей молитве. Но есть и хорошая новость: Brian Marshall из [группы SEVENDUST, выступающей в европейском турне 2026 года] ALTER BRIDGE каждый вечер приходит на молитву вместе с нами. Он всегда приходит, чтобы найти нас и помолиться вместе с нами.



Я молюсь, чтобы поблагодарить за все, что у нас есть, и мы очень счастливы быть здесь и быть уверенными, что все, кто придет, тоже благополучно доберутся до дома. И давайте выйдем на сцену и оторвемся по полной!»







