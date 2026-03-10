сегодня



Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме



RUSSELL ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым альбомом:



«Ну, промежутки [между альбомами] всегда были [у SYMPHONY X]. ​С годами они становились все хуже и хуже. ​Я думаю, что мы начали работать над собой в некотором роде — я имею в виду, посмотрите, я только что построил все это [домашняя студия]. ​Я работал над всем. ​Так что я сейчас именно в студии. ​И Mike работает над материалом уже много лет, и остальные ребята. ​Проблема в том, что когда мы останавливаемся, это очень мешает творческому процессу Mike'a, и он, очевидно, тот парень, который является настоящим музыкальным директором, скажем так... Как я еще могу это сформулировать? ​Он главный композитор группы. Это все еще группа, но он, очевидно, главный участник, который занимается музыкальной стороной дела, а пение — это моя часть. ​И поэтому, я считаю, что разрывы стали хуже, поскольку мы начинаем теряться в том, что делаем. ​И тогда нам приходится останавливаться и начинать все сначала. ​Мы не из типичных групп, Mikr тоже не самый стандартный. Он настоящий сумасшедший ученый, гений. ​Ему просто нужно быть в своём мире, а не... Потому что он что-то начнёт, остановится, а затем вернётся к этому после тура. ​«Ах, я ничего из этого не помню. ​Это все было дерьмом. ​Давайте начнем сначала».



Мы получили около — я не знаю — [он] прислал мне 10 часов материала для 55-минутной записи. ​Это становится монументальной задачей, чтобы просто отсеять все лишнее. ​Вот так обстоят дела. ​Но он многое отточил, так что мы близки к завершению. ​Вот на каком этапе сейчас находится работа над новым альбомом. ​Это было какое-то время назад. ​Люди должны поверить нам, когда мы говорим: «Эй, мы над этим работали». Потому что это его процесс, и я не из тех, кто с этим спорит. ​Это не лучшая бизнес-модель [смеется], если вы собираетесь попробовать и сделать из этого что-то большее, но кого это волнует, когда вы, ребята, здесь? ​Важно только качество того, что услышат фанаты. Это наше наследие, то, что мы оставляем после себя. ​И поэтому, очевидно, на этом этапе нашей карьеры мы больше обеспокоены этим, чем быстрым «привет». ​Но мы постараемся использовать время, которое Mike вложил в этот альбом. ​Там так много хорошего материала. ​Мы оба чувствуем, что для следующего альбома есть над чем поработать. ​Так что будущий перерыв не должен быть таким большим. ​Материал просто слишком хорош. ​Это похоже на: «Хорошо, давайте просто выберем, какой будет эта история или какая будет тема этого альбома, и тогда у нас будет много отличного материала». Это в духе SYMPHONY X. ​Мы определенно могли бы использовать остатки как отправную точку для следующего альбома. ​Так что не должно быть — я не собираюсь давать никаких обещаний, потому что каждый раз, когда вы говорите такую хрень, что-то всегда случается. ​Но в данный момент мы находимся именно в этом состоянии.



Я не собираюсь извиняться перед вами, ребята, за то, что это заняло время. ​Мы ни о чем не сожалеем. ​Просто так мы создаем свой материал... [Но] мы не хотим заставлять вас ждать вечно. ​Это не против вас, фанатов, и не для того, чтобы оскорбить вас, ребята. ​Это просто наш процесс, и это именно то, что нужно, чтобы сделать альбом и сделать это на уровне, которым мы гордимся. ​В конце концов, мы должны с этим жить. ​Вот что мы думаем обо всем. ​Вот так обстоят дела. ​Но все идет своим чередом. ​Звучит все очень хорошо. ​Это будет по-настоящему круто!»







+1 -0



( 2 ) просмотров: 434

