Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме
RUSSELL ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым альбомом:
«Ну, промежутки [между альбомами] всегда были [у SYMPHONY X]. С годами они становились все хуже и хуже. Я думаю, что мы начали работать над собой в некотором роде — я имею в виду, посмотрите, я только что построил все это [домашняя студия]. Я работал над всем. Так что я сейчас именно в студии. И Mike работает над материалом уже много лет, и остальные ребята. Проблема в том, что когда мы останавливаемся, это очень мешает творческому процессу Mike'a, и он, очевидно, тот парень, который является настоящим музыкальным директором, скажем так... Как я еще могу это сформулировать? Он главный композитор группы. Это все еще группа, но он, очевидно, главный участник, который занимается музыкальной стороной дела, а пение — это моя часть. И поэтому, я считаю, что разрывы стали хуже, поскольку мы начинаем теряться в том, что делаем. И тогда нам приходится останавливаться и начинать все сначала. Мы не из типичных групп, Mikr тоже не самый стандартный. Он настоящий сумасшедший ученый, гений. Ему просто нужно быть в своём мире, а не... Потому что он что-то начнёт, остановится, а затем вернётся к этому после тура. «Ах, я ничего из этого не помню. Это все было дерьмом. Давайте начнем сначала».
Мы получили около — я не знаю — [он] прислал мне 10 часов материала для 55-минутной записи. Это становится монументальной задачей, чтобы просто отсеять все лишнее. Вот так обстоят дела. Но он многое отточил, так что мы близки к завершению. Вот на каком этапе сейчас находится работа над новым альбомом. Это было какое-то время назад. Люди должны поверить нам, когда мы говорим: «Эй, мы над этим работали». Потому что это его процесс, и я не из тех, кто с этим спорит. Это не лучшая бизнес-модель [смеется], если вы собираетесь попробовать и сделать из этого что-то большее, но кого это волнует, когда вы, ребята, здесь? Важно только качество того, что услышат фанаты. Это наше наследие, то, что мы оставляем после себя. И поэтому, очевидно, на этом этапе нашей карьеры мы больше обеспокоены этим, чем быстрым «привет». Но мы постараемся использовать время, которое Mike вложил в этот альбом. Там так много хорошего материала. Мы оба чувствуем, что для следующего альбома есть над чем поработать. Так что будущий перерыв не должен быть таким большим. Материал просто слишком хорош. Это похоже на: «Хорошо, давайте просто выберем, какой будет эта история или какая будет тема этого альбома, и тогда у нас будет много отличного материала». Это в духе SYMPHONY X. Мы определенно могли бы использовать остатки как отправную точку для следующего альбома. Так что не должно быть — я не собираюсь давать никаких обещаний, потому что каждый раз, когда вы говорите такую хрень, что-то всегда случается. Но в данный момент мы находимся именно в этом состоянии.
Я не собираюсь извиняться перед вами, ребята, за то, что это заняло время. Мы ни о чем не сожалеем. Просто так мы создаем свой материал... [Но] мы не хотим заставлять вас ждать вечно. Это не против вас, фанатов, и не для того, чтобы оскорбить вас, ребята. Это просто наш процесс, и это именно то, что нужно, чтобы сделать альбом и сделать это на уровне, которым мы гордимся. В конце концов, мы должны с этим жить. Вот что мы думаем обо всем. Вот так обстоят дела. Но все идет своим чередом. Звучит все очень хорошо. Это будет по-настоящему круто!»
