Новости
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
Новая песня SEPULTURA
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
Новое видео ANA
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
Новая песня SEPULTURA
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
Новое видео ANA
*

Symphony X

*



10 мар 2026 : 		 Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме

9 фев 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»

29 янв 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом
Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме



RUSSELL ALLEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Ну, промежутки [между альбомами] всегда были [у SYMPHONY X]. ​С годами они становились все хуже и хуже. ​Я думаю, что мы начали работать над собой в некотором роде — я имею в виду, посмотрите, я только что построил все это [домашняя студия]. ​Я работал над всем. ​Так что я сейчас именно в студии. ​И Mike работает над материалом уже много лет, и остальные ребята. ​Проблема в том, что когда мы останавливаемся, это очень мешает творческому процессу Mike'a, и он, очевидно, тот парень, который является настоящим музыкальным директором, скажем так... Как я еще могу это сформулировать? ​Он главный композитор группы. Это все еще группа, но он, очевидно, главный участник, который занимается музыкальной стороной дела, а пение — это моя часть. ​И поэтому, я считаю, что разрывы стали хуже, поскольку мы начинаем теряться в том, что делаем. ​И тогда нам приходится останавливаться и начинать все сначала. ​Мы не из типичных групп, Mikr тоже не самый стандартный. Он настоящий сумасшедший ученый, гений. ​Ему просто нужно быть в своём мире, а не... Потому что он что-то начнёт, остановится, а затем вернётся к этому после тура. ​«Ах, я ничего из этого не помню. ​Это все было дерьмом. ​Давайте начнем сначала».

Мы получили около — я не знаю — [он] прислал мне 10 часов материала для 55-минутной записи. ​Это становится монументальной задачей, чтобы просто отсеять все лишнее. ​Вот так обстоят дела. ​Но он многое отточил, так что мы близки к завершению. ​Вот на каком этапе сейчас находится работа над новым альбомом. ​Это было какое-то время назад. ​Люди должны поверить нам, когда мы говорим: «Эй, мы над этим работали». Потому что это его процесс, и я не из тех, кто с этим спорит. ​Это не лучшая бизнес-модель [смеется], если вы собираетесь попробовать и сделать из этого что-то большее, но кого это волнует, когда вы, ребята, здесь? ​Важно только качество того, что услышат фанаты. Это наше наследие, то, что мы оставляем после себя. ​И поэтому, очевидно, на этом этапе нашей карьеры мы больше обеспокоены этим, чем быстрым «привет». ​Но мы постараемся использовать время, которое Mike вложил в этот альбом. ​Там так много хорошего материала. ​Мы оба чувствуем, что для следующего альбома есть над чем поработать. ​Так что будущий перерыв не должен быть таким большим. ​Материал просто слишком хорош. ​Это похоже на: «Хорошо, давайте просто выберем, какой будет эта история или какая будет тема этого альбома, и тогда у нас будет много отличного материала». Это в духе SYMPHONY X. ​Мы определенно могли бы использовать остатки как отправную точку для следующего альбома. ​Так что не должно быть — я не собираюсь давать никаких обещаний, потому что каждый раз, когда вы говорите такую хрень, что-то всегда случается. ​Но в данный момент мы находимся именно в этом состоянии.

Я не собираюсь извиняться перед вами, ребята, за то, что это заняло время. ​Мы ни о чем не сожалеем. ​Просто так мы создаем свой материал... [Но] мы не хотим заставлять вас ждать вечно. ​Это не против вас, фанатов, и не для того, чтобы оскорбить вас, ребята. ​Это просто наш процесс, и это именно то, что нужно, чтобы сделать альбом и сделать это на уровне, которым мы гордимся. ​В конце концов, мы должны с этим жить. ​Вот что мы думаем обо всем. ​Вот так обстоят дела. ​Но все идет своим чередом. ​Звучит все очень хорошо. ​Это будет по-настоящему круто!»




10 мар 2026
Corpsegrinder04
На фотке Майкл Ромео. Гитарист группы.
"Я не собираюсь извиняться перед вами, ребята, за то, что это заняло время. ​"
Не надо извиняться. За это время у Ромео вышло два ебашайших сольника. Если новый альбом X будет в таком духе, то можно и потерпеть, учитывая что 99.9% процентов музыки Symphony X сочинена им.
10 мар 2026
P
Papa
Corpsegrinder04, 2 альбом явно хуже получился
просмотров: 434

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
