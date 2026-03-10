Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Новое видео ANA 25
Alien Ant Farm

|||| сегодня

Новая песня ALIEN ANT FARM



"Reasons", новая песня группы ALIEN ANT FARM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого запланирован на этот год на осень.




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 мар 2026
i
industrialist
Позитивно звучит и по летнему, могут еще чуваки
10 мар 2026
m
mohnatiy
Хороший трек. Мне у них всегда вокальная линия нравилась, как-то всегда незаезженно звучит.
10 мар 2026
gravitgroove
Без Заморы это просто рядовая альтернативрая группа, на мой взгляд. Тот хоиь какую-то фишку вночил в звучание.
10 мар 2026
J
Jack of Diamonds
gravitgroove, это тот пухлый басист?
