9 мар 2026



Новое видео DOGSTAR



"All In Now", новое видео группы DOGSTAR, в состав которой входит Киану Ривз, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All In Now", выходящего 29 мая на Dillon Street Records. Продюсером материала был Nick Launay (IDLES, AMYL AND THE SNIFFERS, YEAH YEAH YEAHS, NICK CAVE AND THE BAD SEEDS):



01. Math

02. This Sphere

03. All In Now

04. Exalted

05. Siren

06. Punch The Sky

07. Joy

08. What Is

09. The Whisper

10. Shards Of Rain

11. Shallow Easy

12. Wing







