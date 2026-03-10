Arts
Новости
Dogstar

|||| 9 мар 2026

Новое видео DOGSTAR



"All In Now", новое видео группы DOGSTAR, в состав которой входит Киану Ривз, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All In Now", выходящего 29 мая на Dillon Street Records. Продюсером материала был Nick Launay (IDLES, AMYL AND THE SNIFFERS, YEAH YEAH YEAHS, NICK CAVE AND THE BAD SEEDS):

01. Math
02. This Sphere
03. All In Now
04. Exalted
05. Siren
06. Punch The Sky
07. Joy
08. What Is
09. The Whisper
10. Shards Of Rain
11. Shallow Easy
12. Wing




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 мар 2026
gravitgroove
Ривз круче Деппа. Депп - вонючий позёр!
