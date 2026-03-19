Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



| - |

|||| сегодня

TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»



zoom
TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью спросили, , что он думает о решении Dave'a уйти на покой вскоре после его прихода в группу, и о том, стоит ли ожидать новых альбомов и туров:

«Конечно, во всём этом присутствует какая-то горечь. В то же время мы думаем, что гастролировать нам предстоит ещё от трёх до пяти лет. Так что я бы сказал, конец ещё не близок».

Гитарист подчеркнул, что группа хочет, чтобы оставшееся время было потрачено не зря.

«Мы хотим, чтобы каждое выступление было запоминающимся и чтобы люди уходили с концертов с ощущением, что это было потрясающее шоу. И мы всё ещё надеемся отыграть ещё один концерт, если получится. Да, мы надеемся, что сможем выступать ещё какое-то время, а там посмотрим, что будет».

Mäntysaari также рассказал о текущей гастрольной стратегии группы. Он объяснил, как они продвигают свой последний альбом:

«Сейчас мы сосредоточились на продвижении последнего альбома. Мы исполняем три песни из нового альбома и надеемся добавить ещё. После того как мы какое-то время будем продвигать этот альбом, начнётся настоящий прощальный тур, и тогда мы снова будем использовать другой сет-лист».

Он также рассказал о решении лидера MEGADETH включить свою версию песни «Ride The Lightning». На вопрос о том, какова была его первоначальная реакция, когда Дэйв сказал ему, что хочет записать «Ride The Lightning» с MEGADETH, Teemu ответил:

«Меня много об этом спрашивали… Думаю, только после того, как мы записали альбом, я увидел интервью с бывшим басистом MEGADETH David Ellefson и заголовки о том, что Dave уже говорил об этом с предыдущими составами группы, но они почему-то не хотели этого делать. Но я не знал об этом, когда мы приступили к работе. Но когда Dave рассказал нам о своей идее, мы все были за и хотели это сделать. Мы подумали, что это отличная идея — отдать дань уважения METALLICA, но в то же время отметить вклад Dave'a в сочинение этих классических песен для METALLICA.

Я знал эту песню — я уже играл её, — и мне было очень интересно узнать от Dave'a, что он думал об этих риффах, когда сочинял их. Мы могли бы попытаться сделать из этой песни что-то вроде современной версии в стиле MEGADETH — к этому мы и стремились, — сохранив при этом всю грубость и атмосферу оригинала. Мы кое-что подправили, но не хотели слишком сильно отклоняться от оригинальной версии. В какой-то момент мы немного растянули сольную партию, а потом отложили её на пару дней, потом снова послушали и подумали: "Что-то не так", потому что песня уже всем хорошо знакома. Мы почти полностью вернулись к оригинальной аранжировке, но сделали её немного быстрее. Кое-что немного изменили, например барабанные риффы и соло, которые мы, конечно, исполнили в своей манере. И да, мне нравится, как получилось, и, похоже, фанатам тоже. Так что я рад, что мы это сделали».

После того как ведущий отметил, что гитарное соло в версии «Ride The Lightning» от MEGADETH почти полностью повторяет оригинальную версию гитариста METALLICA, Teemu сказал:

«Да. Основные партии — это, по сути, идеи из оригинала, которые, я думаю, частично принадлежат Dave'y, частично — Kirk'y, а частично — не знаю, кому ещё — James'y и Lars'y. Но да, мы хотели сохранить основные мелодии, но, конечно, если вслушаться в ноты, то можно заметить, что кое-что немного отличается. Например, я играю ту часть, где использую тэппинг, немного по-другому, не так, как Kirk. А когда вступает Dave, он играет некоторые пассажи между медленными и быстрыми частями, но, конечно, у него своя манера игры и свои приёмы. Так что это не точная копия, не нота в ноту».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 мар 2026
resurgamresponses
главное больше не записывать альбомов. а концерты да хоть лет 5, с половиной
19 мар 2026
resurgamresponses
забыл сказать
крайний альбом меги это - финский MELODETH с влияниями панка и прочего MEGADETH, не худший альбом группы которая играет столь долго
просмотров: 276

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом