Лидер POSSESSED о новой пластинке

JEFF BECERRA рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом POSSESSED:



«Я был в отъезде. Я был в режиме сочинительства, и сейчас я пишу свои вокальные партии просто через мобильное приложение, так что я могу писать, прослушивать и понимать, нравится мне это или нет, что в этом хорошего или плохого. И это всегда помогает. На этот раз я слушаю, смотрю, как это звучит, а затем вношу изменения. И это довольно весело. Получил хороший опыт. Тем временем, удаленно, Bobby/Robert's [Cardenas] записывает басовые партии на тех же треках под скрытый клик. Конечно, [гитаристы] Daniel [Gonzalez] и Claudeous [Creamer] записывают свои партии, а Chris [Aguirre] накладывает настоящие барабаны поверх электронных, так что у нас будет вполне себе достойный скретч-трек перед тем как отправимся в большую студию.



После того, как все партии будут записаны, приедет Daniel. Мы спустимся в мой подвал и запишем вокальные партии. Затем мы отправимся в большую студию. Традиционно у барабанщиков есть более просторная студия для более громкого звучания ударных. А потом мы с ребятами отправимся в другую студию для записи гитар, баса и вокала, и будем работать дальше. Я с нетерпением жду этого.



Спасибо вам за ваше терпение. Я знаю, что прошло семь лет, почти семь лет, но я бы предпочел выпустить что-то действительно стоящее и по-настоящему хорошее. Я не хочу выкладывать вам всякую ерунду, ребята. Я хочу показать все самое лучшее, и, надеюсь, это того стоит. Как я уже сказал, все иначе, но это настоящий POSSESSED и все чертовски тяжелое, я в полном восторге!»







