Новости
11 мар 2026 : 		 Лидер POSSESSED о новой пластинке

24 фев 2026 : 		 У вокалиста POSSESSED есть девять

3 фев 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

11 окт 2025 : 		 Вокалист POSSESSED об ограблении, которое приковало его к инвалидному креслу

22 авг 2025 : 		 Полицейский правильно застрелил бывшего гитариста POSSESSED

16 июн 2025 : 		 Лидер POSSESSED: «Без Чака Death бы не взлетел»

5 май 2025 : 		 Бывшего гитариста POSSESSED застрелила полиция

23 окт 2024 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED не продадутся!»

7 июн 2024 : 		 Новый альбом POSSESSED будет другой

5 дек 2023 : 		 POSSESSED запишут альбом в 2024

4 сен 2023 : 		 JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической группой»

23 сен 2021 : 		 Вокалист POSSESSED встал и пошёл

29 апр 2021 : 		 Вокалист POSSESSED о сложностях после операции

24 май 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

14 май 2019 : 		 Трейлер нового альбома POSSESSED

13 апр 2019 : 		 Новое видео POSSESSED

17 мар 2019 : 		 Новый альбом POSSESSED выйдет весной

4 фев 2019 : 		 Видео с выступления POSSESSED

9 ноя 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления POSSESSED

20 авг 2017 : 		 Кто был первой дэт металл группой, DEATH или POSSESSED?

12 май 2017 : 		 POSSESSED на NUCLEAR BLAST

1 окт 2013 : 		 Видео с выступления POSSESSED

29 июл 2013 : 		 Из POSSESSED ушел гитарист

9 дек 2012 : 		 Видео с выступления POSSESSED

11 ноя 2011 : 		 Чилийские промоутеры отменили шоу POSSESSED из-за 55 проданных билетов

28 июн 2011 : 		 Видео с выступления POSSESSED
Лидер POSSESSED о новой пластинке



JEFF BECERRA рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом POSSESSED:

«Я был в отъезде. Я был в режиме сочинительства, и сейчас я пишу свои вокальные партии просто через мобильное приложение, так что я могу писать, прослушивать и понимать, нравится мне это или нет, что в этом хорошего или плохого. И это всегда помогает. На этот раз я слушаю, смотрю, как это звучит, а затем вношу изменения. И это довольно весело. Получил хороший опыт. Тем временем, удаленно, Bobby/Robert's [Cardenas] записывает басовые партии на тех же треках под скрытый клик. Конечно, [гитаристы] Daniel [Gonzalez] и Claudeous [Creamer] записывают свои партии, а Chris [Aguirre] накладывает настоящие барабаны поверх электронных, так что у нас будет вполне себе достойный скретч-трек перед тем как отправимся в большую студию.

После того, как все партии будут записаны, приедет Daniel. Мы спустимся в мой подвал и запишем вокальные партии. Затем мы отправимся в большую студию. Традиционно у барабанщиков есть более просторная студия для более громкого звучания ударных. А потом мы с ребятами отправимся в другую студию для записи гитар, баса и вокала, и будем работать дальше. Я с нетерпением жду этого.

Спасибо вам за ваше терпение. Я знаю, что прошло семь лет, почти семь лет, но я бы предпочел выпустить что-то действительно стоящее и по-настоящему хорошее. Я не хочу выкладывать вам всякую ерунду, ребята. Я хочу показать все самое лучшее, и, надеюсь, это того стоит. Как я уже сказал, все иначе, но это настоящий POSSESSED и все чертовски тяжелое, я в полном восторге!»




просмотров: 162

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
