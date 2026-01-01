сегодня



Концертный релиз THE WHO выйдет весной



THE WHO 29 мая на двойном CD в диджипаке, цифровом варианте, на обычном тройном виниле и специальном тройном переработанном виниле без термоусадочной пленки и упакованном в отдельные бумажные конверты, выпустят новый концертный релиз "Live At Eden Project" :



01. Overture

02. 1921

03. Amazing Journey

04. Sparks

05. The Acid Queen

06. Pinball Wizard

07. We're Not Gonna Take It

08. Who Are You

09. Eminence Front

10. The Kids Are Alright

11. You Better You Bet

12. Anyway, Anyhow, Anywhere

13. Substitute

14. I Can't Explain

15. My Generation

16. Cry If You Want

17. Won't Get Fooled Again

18. Behind Blue Eyes

19. The Real Me

20. I'm One

21. 5:15

22. The Rock

23. Love, Reign O'er Me

24. Baba O'Riley







