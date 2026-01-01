Arts
Новости
10 мар 2026 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

11 дек 2025 : 		 ROGER DALTREY посвящен в рыцари

14 ноя 2025 : 		 Гитаристу THE WHO интересно использовать искусственный интеллект

14 сен 2025 : 		 Вскрытие THE WHO

7 сен 2025 : 		 RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO

2 сен 2025 : 		 71 нереализованный трек от THE WHO

17 июн 2025 : 		 Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари

17 апр 2025 : 		 THE WHO уволили барабанщика?

3 апр 2025 : 		 Видео с выступления THE WHO

29 окт 2024 : 		 THE WHO «что-то готовят» на 2025

6 окт 2024 : 		 12 марок THE WHO

27 июн 2024 : 		 PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

28 мар 2024 : 		 ROGER DALTREY с друзьями прошелся по Baba'м

27 мар 2024 : 		 Гитарист THE WHO: «AC/DC выпустили 50 альбомов, но все их альбомы были одинаковыми»

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

16 янв 2024 : 		 ROGER DALTREY о будущем THE WHO

12 дек 2023 : 		 Что готовит THE WHO будущее?

30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом
Концертный релиз THE WHO выйдет весной



THE WHO 29 мая на двойном CD в диджипаке, цифровом варианте, на обычном тройном виниле и специальном тройном переработанном виниле без термоусадочной пленки и упакованном в отдельные бумажные конверты, выпустят новый концертный релиз "Live At Eden Project" :

01. Overture
02. 1921
03. Amazing Journey
04. Sparks
05. The Acid Queen
06. Pinball Wizard
07. We're Not Gonna Take It
08. Who Are You
09. Eminence Front
10. The Kids Are Alright
11. You Better You Bet
12. Anyway, Anyhow, Anywhere
13. Substitute
14. I Can't Explain
15. My Generation
16. Cry If You Want
17. Won't Get Fooled Again
18. Behind Blue Eyes
19. The Real Me
20. I'm One
21. 5:15
22. The Rock
23. Love, Reign O'er Me
24. Baba O'Riley




