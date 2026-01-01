10 май 2022 :
Видео полного выступления THE WHO
18 фев 2022 :
Винил THE WHO выйдет весной
15 ноя 2021 :
ROGER DALTREY — о новой музыке
21 июл 2021 :
Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра
6 май 2021 :
PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»
14 апр 2021 :
THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе
22 мар 2021 :
Вышел ЕР THE WHO
1 мар 2021 :
В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков
13 окт 2020 :
THE WHO переиздают альбом
6 окт 2020 :
Видео с выступления THE WHO
21 сен 2020 :
Видео с текстом THE WHO
30 июн 2020 :
Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO
9 июн 2020 :
ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным
20 мар 2020 :
Постер THE WHO ушёл за £11,500
13 мар 2020 :
THE WHO отменили тур из-за коронавируса
24 янв 2020 :
Винилы THE WHO выйдут весной
24 дек 2019 :
Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
16 дек 2019 :
Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет
28 ноя 2019 :
Гитарист THE WHO сдал назад
28 ноя 2019 :
Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»
25 ноя 2019 :
Концертное видео THE WHO 1982 года
23 ноя 2019 :
Новая песня THE WHO
23 ноя 2019 :
Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати
12 ноя 2019 :
PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене
20 окт 2019 :
THE WHO о туре
3 окт 2019 :
Новый сингл THE WHO
27 сен 2019 :
Вокалист THE WHO потерял голос
13 сен 2019 :
Новая песня THE WHO
15 янв 2019 :
THE WHO планируют новый альбом
1 авг 2018 :
Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью
23 мар 2018 :
Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
18 мар 2018 :
Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом
22 фев 2018 :
Концертный релиз THE WHO выйдет весной
18 авг 2017 :
Трейлер нового релиза THE WHO
16 авг 2017 :
Видео с выступления THE WHO
2 авг 2017 :
Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
21 июл 2017 :
THE WHO в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
22 апр 2016 :
Вокалист THE WHO о ситуации в AC/DC
29 фев 2016 :
Вокалист THE WHO записал классику PETE TOWNSHEND
6 ноя 2015 :
Новый концертный релиз THE WHO выйдет в ноябре
30 июн 2015 :
Фрагмент нового DVD THE WHO
7 май 2015 :
Лидер THE WHO представит симфоническую Quadrophenia
1 май 2015 :
Фрагмент нового DVD THE WHO
26 фев 2015 :
Лидер THE WHO переиздает сольные работы
10 фев 2015 :
Колыбельные от THE WHO
2 фев 2015 :
11 альбомов THE WHO выйдут на виниле
12 дек 2014 :
THE WHO: видео из тура
26 ноя 2014 :
Видео с текстом от THE WHO
30 сен 2014 :
Новая песня THE WHO
7 авг 2014 :
Участники METALLICA, JANE'S ADDICTION, KING'S X, DEATH ANGEL исполнили THE WHO
5 фев 2014 :
THE WHO запишут альбом
2 сен 2013 :
Делюкс-издание "Tommy" THE WHO выйдет в ноябре
17 дек 2012 :
Вокалист THE WHO упал на сцене
29 ноя 2012 :
Умер бывший менеджер THE WHO
9 ноя 2012 :
THE WHO представили новую сцену
13 сен 2012 :
Участники JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, DEF LEPPARD, DREAM THEATER на трибьюте THE WHO
27 авг 2012 :
"Live In Texas ’75" THE WHO выйдет в октябре
29 июн 2002 :
The Who – умер бассист.
