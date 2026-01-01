24 мар 2026



JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»



JACK OSBOURNE в программе Jamie Kennedy ответил на вопрос, стало ли для него "сюрпризом" такая быстрая кончина Оззи после прощального концерта:



«Да, конечно, это стало сюрпризом. Очевидно, все знали, что он был болен… Но, да, мы не ожидали, что все произойдет так быстро.



Я думаю, что он закончил. Потому что я уехал из Англии, чтобы вернуться домой после концерта. Мы всей семьей отправились на концерт "Back To The Beginning", и все мы несколько недель бродили по Англии, после чего нам пришлось вернуться с детьми. И прямо перед тем, как уйти, я укладывал его спать, а он, типа, чистил зубы или что-то в этом роде, потом посмотрел на себя в зеркало и сказал: "Я, пожалуй, обрежу волосы". Я, типа, "Зачем?" И он такой: "Я вышел на пенсию. Я больше не рок-звезда". И вот я думаю об этом, и: "Да, с него и правда хватит". Он был доволен тем, как прошел свой путь».



Во время того же разговора Jack сказал, что день, когда его отец умер в возрасте 76 лет, был таким же, как и любой другой.



«Через несколько дней после моего возвращения он скончался, и мы были… Даже в то утро, когда он скончался, казалось, что в этом не было ничего драматичного. Он встал, занимался своими делами, немного позавтракал, и все...»







