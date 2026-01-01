Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 54
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
Ozzy Osbourne

*



24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»
|||| 24 мар 2026

JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»



JACK OSBOURNE в программе Jamie Kennedy ответил на вопрос, стало ли для него "сюрпризом" такая быстрая кончина Оззи после прощального концерта:

«Да, конечно, это стало сюрпризом. Очевидно, все знали, что он был болен… Но, да, мы не ожидали, что все произойдет так быстро.

Я думаю, что он закончил. Потому что я уехал из Англии, чтобы вернуться домой после концерта. Мы всей семьей отправились на концерт "Back To The Beginning", и все мы несколько недель бродили по Англии, после чего нам пришлось вернуться с детьми. И прямо перед тем, как уйти, я укладывал его спать, а он, типа, чистил зубы или что-то в этом роде, потом посмотрел на себя в зеркало и сказал: "Я, пожалуй, обрежу волосы". Я, типа, "Зачем?" И он такой: "Я вышел на пенсию. Я больше не рок-звезда". И вот я думаю об этом, и: "Да, с него и правда хватит". Он был доволен тем, как прошел свой путь».

Во время того же разговора Jack сказал, что день, когда его отец умер в возрасте 76 лет, был таким же, как и любой другой.

«Через несколько дней после моего возвращения он скончался, и мы были… Даже в то утро, когда он скончался, казалось, что в этом не было ничего драматичного. Он встал, занимался своими делами, немного позавтракал, и все...»




