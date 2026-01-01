Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
Новости
9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере

25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере



Группа METALLICA анонсировала новые выступления в Сфере — на текущий момент их уже 24:

February 4 & 6
February 18 & 20
February 25 & 27
March 4 & March 6
March 11 & March 13

Некоторые фанаты выразили недовольство по поводу цен на билеты, которые, как сообщается, варьируются от 700 до 3000 долларов, при этом сайт Ticket News, посвященный индустрии билетов, сообщает, что билеты на один вечер стоят от 700 до 800 долларов, в то время как VIP-пакеты и пакеты на несколько вечеров стоят от 1000 до 2900 долларов.

Между тем, Ticketmaster объявил о "целенаправленной атаке" в среду.

«Ticketmaster заблокировал целенаправленную атаку, которая была направлена на обход системы безопасности. В течение этого периода мы приостановили и сократили очереди на некоторые распродажи, чтобы защитить билеты, и у некоторых поклонников возникли трудности с доступом к частям сайта. Мы ценим терпение каждого, кто работал над устранением угроз».

METALLICA призвала фанатов защитить себя, воспользовавшись услугами официальных партнеров по продаже билетов, перечисленных в сообщении, включая Ticketmaster, Superfan Live, Vibee и Tixr HQ.






просмотров: 291

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
