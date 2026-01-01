сегодня



METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере



Группа METALLICA анонсировала новые выступления в Сфере — на текущий момент их уже 24:



February 4 & 6

February 18 & 20

February 25 & 27

March 4 & March 6

March 11 & March 13



Некоторые фанаты выразили недовольство по поводу цен на билеты, которые, как сообщается, варьируются от 700 до 3000 долларов, при этом сайт Ticket News, посвященный индустрии билетов, сообщает, что билеты на один вечер стоят от 700 до 800 долларов, в то время как VIP-пакеты и пакеты на несколько вечеров стоят от 1000 до 2900 долларов.



Между тем, Ticketmaster объявил о "целенаправленной атаке" в среду.



«Ticketmaster заблокировал целенаправленную атаку, которая была направлена на обход системы безопасности. В течение этого периода мы приостановили и сократили очереди на некоторые распродажи, чтобы защитить билеты, и у некоторых поклонников возникли трудности с доступом к частям сайта. Мы ценим терпение каждого, кто работал над устранением угроз».



METALLICA призвала фанатов защитить себя, воспользовавшись услугами официальных партнеров по продаже билетов, перечисленных в сообщении, включая Ticketmaster, Superfan Live, Vibee и Tixr HQ.











