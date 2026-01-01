*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 59
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 37
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
Black Stone Cherry

Вокалист BLACK STONE CHERRY об искусственном интеллекте: «Важно понимать, где и как это использовать»



В недавнем интервью вокалист BLACK STONE CHERRY Chris Robertson ответил на вопрос о том, беспокоит ли его как артиста снижение концентрации внимания у слушателей и то, что музыка сегодня становится более «одноразовой»:

«Пока существуют живые концерты — меня это не парит. И именно поэтому, мне кажется, маленькие площадки сейчас особенно нуждаются в поддержке. Мы сами там играем — и ты это видишь. Где-то всё чётко: персонал, звук, всё как надо. А где-то — люди реально еле держатся на плаву.

Но, как есть, так есть. Ты всё равно выходишь и играешь тот же самый концерт. Пока у людей есть место, куда можно прийти и посмотреть, как реальные люди играют на инструментах и поют — весь этот искусственный интеллект и скорость технологий…

Да, оно будет только расти, это факт. Но живая связь никуда не денется. Ты можешь хоть весь день сидеть и общаться с ChatGPT, но он не заплачет с тобой. Не обнимет тебя, когда тебе это нужно. Не встряхнёт тебя, когда это необходимо.

Он просто ответит.

И при всей крутости технологий — вот эта человеческая штука куда важнее. И в музыке, и в искусстве это тоже работает».

Говоря об искусстве, созданном с помощью искусственного интеллекта, Robertson отметил:

«Мне это не особо интересно с точки зрения творчества. Хотя как источник вдохновения — да, это прикольно. Ну кто не кайфует от того, что можно вбить в телефон что-то типа: “Хочу увидеть, как ковбой верхом на кальмаре дерётся с динозаврами” — и через 30 секунд получить картинку, как будто над ней 10 дней работали? Это круто, не спорю.

Но вот использовать это как своё… тут для меня начинаются вопросы. Типа да, ты придумал запрос — но ты же не создал саму работу. С искусственным интеллектом всё очень непросто.

Как и во всём — дело в мере. Нравится тебе это или нет, искусственный интеллект всё равно станет частью твоей жизни. Даже если ты этого не замечаешь — он уже где-то рядом: на работе, в сервисах, в тех же ресторанах.

Он уже слишком далеко зашёл, слишком многие его используют — назад дороги нет. И, честно говоря, я не думаю, что она должна быть. Но границы точно нужны. Важно понимать, где и как это использовать».




