17 мар 2026 : 		 Гитарист HALESTORM: «Всем настоятельно рекомендую вступить в группу — это круто!»

3 мар 2026 : 		 AREJAY HALE о том, почему у HALESTORM нет подкладок

28 фев 2026 : 		 Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?

18 янв 2026 : 		 Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN

30 дек 2025 : 		 Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM
Гитарист HALESTORM: «Всем настоятельно рекомендую вступить в группу — это круто!»



Участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger в недавнем интервью поговорили о своей любви к туровой жизни:

Joe: «Мы стараемся проводить время как можно лучше и как можно чаще, потому что у нас есть возможность играть тот рок-н-ролл, который мы любим. И, честно говоря, мы уже лет двадцать толком не работаем. Поэтому мой совет всем — просто вступайте в группу. Это лучшее время, которое у вас когда-либо будет».

Lzzy Hale добавила: «Это самая крутая вещь на свете. И со временем начинаешь ценить новые вещи. Когда мы только начали гастролировать, всё было гораздо проще — сначала переделанный фургон, потом два внедорожника. Мы буквально разрывались между ними, пытаясь угнаться за автобусами тех групп, с которыми ездили в тур. Всё было довольно дико».

Hottinger продолжил: «Это никогда не было тяжело. Мы же играем рок-концерты. Всё зависит от настроя. Есть люди, которые несчастны — и это нормально, это тоже вариант. Но мне всё это по-прежнему нравится. Я просто рад, что у нас есть возможность этим заниматься. Это подарок».

Когда интервьюер заметил, что музыканты часто начинают скучать по гастролям уже через несколько недель дома, Hale согласилась:

«Так и есть. Всегда наступает момент, когда начинаешь скучать по дороге. Прошлый год, например, был просто сумасшедшим. Мы были в туре практически постоянно — с мая до декабря, почти до самого Рождества. Между турами у нас было по четыре дня дома. Иногда два. Максимум — шесть. Так что прошлый год был просто диким. Но потом у нас появился примерно месяц дома — с небольшими выездами. И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли: “Чёрт, чего-то не хватает”.

А потом понимаешь: “О, точно. Я скучаю по своим друзьям где-нибудь на другом конце света, где мы играем очередной концерт”. И тогда понимаешь, насколько это на самом деле прекрасная жизнь».

Hottinger добавил: «Если чему-то гастроли и учат, так это тому, что важно не место, а люди, с которыми ты рядом. Иногда можно оказаться в каком-нибудь Applebee's на обочине дороги где-нибудь в Небраске — и это будет один из лучших вечеров в твоей жизни. Вот какими бывают хорошие моменты».




