сегодня



Гитарист HALESTORM: «Всем настоятельно рекомендую вступить в группу — это круто!»



Участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger в недавнем интервью поговорили о своей любви к туровой жизни:



Joe: «Мы стараемся проводить время как можно лучше и как можно чаще, потому что у нас есть возможность играть тот рок-н-ролл, который мы любим. И, честно говоря, мы уже лет двадцать толком не работаем. Поэтому мой совет всем — просто вступайте в группу. Это лучшее время, которое у вас когда-либо будет».



Lzzy Hale добавила: «Это самая крутая вещь на свете. И со временем начинаешь ценить новые вещи. Когда мы только начали гастролировать, всё было гораздо проще — сначала переделанный фургон, потом два внедорожника. Мы буквально разрывались между ними, пытаясь угнаться за автобусами тех групп, с которыми ездили в тур. Всё было довольно дико».



Hottinger продолжил: «Это никогда не было тяжело. Мы же играем рок-концерты. Всё зависит от настроя. Есть люди, которые несчастны — и это нормально, это тоже вариант. Но мне всё это по-прежнему нравится. Я просто рад, что у нас есть возможность этим заниматься. Это подарок».



Когда интервьюер заметил, что музыканты часто начинают скучать по гастролям уже через несколько недель дома, Hale согласилась:



«Так и есть. Всегда наступает момент, когда начинаешь скучать по дороге. Прошлый год, например, был просто сумасшедшим. Мы были в туре практически постоянно — с мая до декабря, почти до самого Рождества. Между турами у нас было по четыре дня дома. Иногда два. Максимум — шесть. Так что прошлый год был просто диким. Но потом у нас появился примерно месяц дома — с небольшими выездами. И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли: “Чёрт, чего-то не хватает”.



А потом понимаешь: “О, точно. Я скучаю по своим друзьям где-нибудь на другом конце света, где мы играем очередной концерт”. И тогда понимаешь, насколько это на самом деле прекрасная жизнь».



Hottinger добавил: «Если чему-то гастроли и учат, так это тому, что важно не место, а люди, с которыми ты рядом. Иногда можно оказаться в каком-нибудь Applebee's на обочине дороги где-нибудь в Небраске — и это будет один из лучших вечеров в твоей жизни. Вот какими бывают хорошие моменты».







+0 -0



просмотров: 130

