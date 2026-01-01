сегодня



UNEARTH на METAL BLADE RECORDS



UNEARTH сообщили о заключении соглашения с METAL BLADE RECORDS.



Trevor Phipps: «Получить еще один шанс поработать с Metal Blade Records — это все равно что вернуться домой. У нас был лучший шанс посвятить свою жизнь созданию музыки и гастролям во время нашего первого сотрудничества с Metal Blade с 2004 по 2011 год. Мы искренне приветствуем работу со столькими знакомыми, которым доверяем и которых ценим. Музыка, которую мы готовим, как никогда тяжела и раздвигает границы, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ею со всеми вами в 2027 году».



Peter Layman: «Они дали нам старт; теперь они — часть нашего будущего. После пятнадцатилетней разлуки мы возвращаемся на Metal Blade, тому месту, где вышли некоторые из наших определяющих пластинок. Работа над альбомом шла полным ходом, и мы почувствовали, что Metal Blade идеально подходит нам и тому направлению, в котором мы движемся. Мы благодарны им за то, что они разделяют наши взгляды, и знаем, что то, что будет дальше, станет нашим лучшим предложением на сегодняшний день».







+0 -0



просмотров: 156

