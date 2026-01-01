Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
9 мар 2026 : 		 UNEARTH на METAL BLADE RECORDS

14 июл 2024 : 		 Новый ЕР UNEARTH доступен для прослушивания

12 июл 2024 : 		 Новое видео UNEARTH

1 фев 2024 : 		 Новое видео UNEARTH

7 май 2023 : 		 Новое видео UNEARTH

4 апр 2023 : 		 Новое видео UNEARTH

6 мар 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

25 янв 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

16 июн 2020 : 		 Музыканты UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL

8 дек 2019 : 		 KEN SUSI заявил, что UNEARTH — единственная среди металкор-групп, которая придерживается своих корней

4 дек 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

8 июн 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

21 фев 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

3 дек 2018 : 		 Видео с выступления UNEARTH

29 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNEARTH

16 ноя 2018 : 		 Новое видео UNEARTH

19 сен 2018 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре

2 июл 2018 : 		 Новая песня UNEARTH

19 мар 2018 : 		 UNEARTH на CENTURY MEDIA RECORDS

20 апр 2016 : 		 Концертное видео от UNEARTH

24 фев 2016 : 		 Вокалист UNEARTH основал LIFEBLOOD INC.

21 янв 2015 : 		 Новое видео UNEARTH

16 окт 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

10 сен 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

14 авг 2014 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в октбяре

15 янв 2014 : 		 Видео группы гитариста UNEARTH
UNEARTH на METAL BLADE RECORDS



UNEARTH сообщили о заключении соглашения с METAL BLADE RECORDS.

Trevor Phipps: «Получить еще один шанс поработать с Metal Blade Records — это все равно что вернуться домой. У нас был лучший шанс посвятить свою жизнь созданию музыки и гастролям во время нашего первого сотрудничества с Metal Blade с 2004 по 2011 год. Мы искренне приветствуем работу со столькими знакомыми, которым доверяем и которых ценим. Музыка, которую мы готовим, как никогда тяжела и раздвигает границы, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ею со всеми вами в 2027 году».

Peter Layman: «Они дали нам старт; теперь они — часть нашего будущего. После пятнадцатилетней разлуки мы возвращаемся на Metal Blade, тому месту, где вышли некоторые из наших определяющих пластинок. Работа над альбомом шла полным ходом, и мы почувствовали, что Metal Blade идеально подходит нам и тому направлению, в котором мы движемся. Мы благодарны им за то, что они разделяют наши взгляды, и знаем, что то, что будет дальше, станет нашим лучшим предложением на сегодняшний день».




просмотров: 156

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
