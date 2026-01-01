Arts
Новости
9 мар 2026 : 		 DEE SNIDER: «SEBASTIAN BACH один из двух человек, которые могут меня заменить в TWISTED SISTER»

7 мар 2026 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Индустрия звукозаписи — это преступная организация»

6 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»

4 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER

11 фев 2026 : 		 JAY JAY FRENCH об отмене концертов TWISTED SISTER

7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»
DEE SNIDER: «SEBASTIAN BACH один из двух человек, которые могут меня заменить в TWISTED SISTER»



DEE SNIDER опубликовал следующее сообщение:

«Для 71-летнего пенсионера это здорово. Но на этих шинах осталось совсем немного протектора. Я решил использовать их до конца своего путешествия... и не сжигать их на сцене, пытаясь доказать, что я так же хорош, как и всегда. Я могу жить с этим выбором. В любом случае, я был бы тенью самого себя прежнего.

История о том, что я ушел на пенсию по состоянию здоровья, была невероятной! Я не умираю. (Нет, ни за что!) Просто не могу делать то, что делал раньше. Я не против. У меня прекрасная жизнь! И я полностью одобряю то, что Sebastian Bach заменил меня. Он настоящий фанат и будет чтить то, что я сделал, на каждом концерте!

Мой сын Jesse и Bas — единственные люди, которые, как я верю, могут помочь. Bas принял предложение».




просмотров: 326

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
