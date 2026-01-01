сегодня



DEE SNIDER: «SEBASTIAN BACH один из двух человек, которые могут меня заменить в TWISTED SISTER»



DEE SNIDER опубликовал следующее сообщение:



«Для 71-летнего пенсионера это здорово. Но на этих шинах осталось совсем немного протектора. Я решил использовать их до конца своего путешествия... и не сжигать их на сцене, пытаясь доказать, что я так же хорош, как и всегда. Я могу жить с этим выбором. В любом случае, я был бы тенью самого себя прежнего.



История о том, что я ушел на пенсию по состоянию здоровья, была невероятной! Я не умираю. (Нет, ни за что!) Просто не могу делать то, что делал раньше. Я не против. У меня прекрасная жизнь! И я полностью одобряю то, что Sebastian Bach заменил меня. Он настоящий фанат и будет чтить то, что я сделал, на каждом концерте!



Мой сын Jesse и Bas — единственные люди, которые, как я верю, могут помочь. Bas принял предложение».







