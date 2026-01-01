сегодня



SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думает ли он о новой музыке и что из последнего альбома он будет исполнять в туре:



«Мы и так играем каждый вечер "What Do I Got To Lose?" и "Freedom", а также "Future Of Youth" [из "Child Within The Man"], и на 99 % шоу звучит "(Hold On) To The Dream". Так что эти темы точно будут в сете. И моя аудитория не делает различий между ними — они просто подходят друг другу».



Bach упомянул о других артистах, которые сосредоточены почти исключительно на исполнении своих хитов:



«Я понимаю такой образ мыслей, но для меня было бы так скучно не записывать ни одной новой песни. Я бы с ума сошёл от скуки. Я занимаюсь этим не для того, чтобы скучать.



Я всегда буду выпускать что-то новое, потому что мне нравится это делать. Но перед этим я должен сказать, что на самом деле не стоит так уж быстро ждать от меня следующего альбома, потому что у нас была совершенно необычная ситуация с пандемией, которая позволила мне и музыкантам не концентрироваться ни на чём, кроме этого альбома. Рок-н-ролл постоянно изобретается заново, и в наши дни люди жаждут попасть на концерты. И я думаю, это потому, что мы все проводим много времени за нашими телефонами и компьютерами, уставившись в экраны, что все мы думаем: "Хватит. О мой Бог. Давайте зажигать, веселиться с нашими друзьями и семьёй, петь песни, которые мы любим, и быть вместе с другими людьми, вместо того чтобы просто пялиться в экран". Я реально так чувствую!»







