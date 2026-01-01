Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 30
*Новое видео ANA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 30
*Новое видео ANA 24
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



10 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»

26 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»

20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думает ли он о новой музыке и что из последнего альбома он будет исполнять в туре:

«Мы и так играем каждый вечер "What Do I Got To Lose?" и "Freedom", а также "Future Of Youth" [из "Child Within The Man"], и на 99 % шоу звучит "(Hold On) To The Dream". Так что эти темы точно будут в сете. И моя аудитория не делает различий между ними — они просто подходят друг другу».

Bach упомянул о других артистах, которые сосредоточены почти исключительно на исполнении своих хитов:

«Я понимаю такой образ мыслей, но для меня было бы так скучно не записывать ни одной новой песни. Я бы с ума сошёл от скуки. Я занимаюсь этим не для того, чтобы скучать.

Я всегда буду выпускать что-то новое, потому что мне нравится это делать. Но перед этим я должен сказать, что на самом деле не стоит так уж быстро ждать от меня следующего альбома, потому что у нас была совершенно необычная ситуация с пандемией, которая позволила мне и музыкантам не концентрироваться ни на чём, кроме этого альбома. Рок-н-ролл постоянно изобретается заново, и в наши дни люди жаждут попасть на концерты. И я думаю, это потому, что мы все проводим много времени за нашими телефонами и компьютерами, уставившись в экраны, что все мы думаем: "Хватит. О мой Бог. Давайте зажигать, веселиться с нашими друзьями и семьёй, петь песни, которые мы любим, и быть вместе с другими людьми, вместо того чтобы просто пялиться в экран". Я реально так чувствую!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом