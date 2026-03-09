Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
*

Alissa White-Gluz

*
| - |

|||| сегодня

ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA



zoom
ALISSA WHITE-GLUZ сообщила о создании группы BLUE MEDUSA, в которую также вошли Alyssa Day (MINDSCAR, ABSENTIA) и Dani Sophia (ex-Till Lindemann). Басистка Alicia Vigil (DRAGONFORCE, VIGIL OF WAR) и барабанщица Delaney Jaster (STITCHED UP HEART) примут участие в концертных выступлениях.

«Год змеи наконец-то закончился — теперь пришло время сбросить кожу.

Сегодня, в Международный женский день, я с гордостью объявляю о создании моей новой группы BLUE MEDUSA.

После двадцати лет выступлений на крупнейших сценах мира я вступаю в новую творческую главу. BLUE MEDUSA — это продолжение всего, к чему я стремилась; проект, в котором мое художественное видение может быть безграничным. Вы услышите зажигательные гитарные соло, сокрушительные риффы, брутальный вокал, быстрые и агрессивные барабаны, вдумчивые мелодии и глубоко интроспективные тексты, наполненные смыслом.

В BLUE MEDUSA невероятный состав музыкантов: Alyssa Day – гитара; Dani Sophia – гитара. на концертах к нам на барабанах и бас–гитаре присоединятся две настоящие звезды: Delaney Jaster – ударные; Алисия Alicia Vigil — бас-гитара

Я решила поделиться этой новостью в Международный женский день, потому что создание более прочных платформ для женщин в тяжелой музыке — это то, что меня очень волнует.

Я долгое время прокладывала свой собственный путь в этом жанре, и я хочу помочь проложить дорогу следующему поколению женщин, которые любят металл так же сильно, как и я.

Медуза превращала людей в камень… Я хочу вымостить дорогу сапфиром.

Скоро выйдет новая музыка. Первые выступления на Louder Than Life и Aftershock».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 24 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 мар 2026
M
Mad Katz
Хочется верить, что хотя бы один из них транс.
9 мар 2026
M
Mad Katz
Вашингтон Ирвинг, чисто бабские коллективы крайне унылы по умолчанию. Помимо того что банки с пауками по сути.
9 мар 2026
Darkside.ru MemberArseniy
Mad Katz, тЫ НЕ ПОВЕРИШЬ.

Правая (-ый) — таки реально трап, да. Для интересующихся есть даже видосы на Онлике.
9 мар 2026
M
Mad Katz
Arseniy, слава Создателю!)
9 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
Arseniy, так в новости даже написано, как её раньше звали - Тилль Линдеманн. А ещё на Красной площади выступал...
9 мар 2026
N
N-K-A
Arseniy, обидная подстава.
9 мар 2026
IJzerklompje
Mad Katz, это не ты ли письмо Эпштейну писал про баб-математиков?
9 мар 2026
M
Mad Katz
IJzerklompje, эйнштейну про физиков-теоретиков.
9 мар 2026
Lord Iscariah
Феминисткая залупа
9 мар 2026
Lord Iscariah
Группа на которую будут дрочить неудачники, которым жена не дает.
9 мар 2026
J
Jack of Diamonds
я ее ждал на онлике , а не в какой-то унылой шляпе
9 мар 2026
Dem0niac
Jack of Diamonds, на онлике есть её гитаристка - Dani Sophia, гуглится легко и быстро.
9 мар 2026
J
Jack of Diamonds
Dem0niac, я уже прочитал что она с членом
9 мар 2026
Darkside.ru MemberArseniy
Jack of Diamonds, так а минусы-то будут?
9 мар 2026
Dem0niac
Arseniy, член - маленький.
9 мар 2026
С
Санчез
Dem0niac, ну все, ее (его, похуй, пусть это будет трансформатор-вертолетер), отменить надо, чтобы из группы выгнали нахуй из-за маленького члена. "Нет огромного болта - свали в туман"
9 мар 2026
Darkside.ru MemberArseniy
Dem0niac, ну и что? Женщина с пэнисом > женщина без пэниса.
9 мар 2026
J
Jack of Diamonds
Arseniy, это ж не гилтикус
9 мар 2026
gravitgroove
Алиса Белова-Стекловская и группа Биомусор.
9 мар 2026
Corpsegrinder04
Смею предположить, что будет скам.
9 мар 2026
kircore
Алиса объявила о создании группы, в состав которой вошли Алиса, Алиса и Алисия.
 ||| =]
[=     =]
