ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA

ALISSA WHITE-GLUZ сообщила о создании группы BLUE MEDUSA, в которую также вошли Alyssa Day (MINDSCAR, ABSENTIA) и Dani Sophia (ex-Till Lindemann). Басистка Alicia Vigil (DRAGONFORCE, VIGIL OF WAR) и барабанщица Delaney Jaster (STITCHED UP HEART) примут участие в концертных выступлениях.



«Год змеи наконец-то закончился — теперь пришло время сбросить кожу.



Сегодня, в Международный женский день, я с гордостью объявляю о создании моей новой группы BLUE MEDUSA.



После двадцати лет выступлений на крупнейших сценах мира я вступаю в новую творческую главу. BLUE MEDUSA — это продолжение всего, к чему я стремилась; проект, в котором мое художественное видение может быть безграничным. Вы услышите зажигательные гитарные соло, сокрушительные риффы, брутальный вокал, быстрые и агрессивные барабаны, вдумчивые мелодии и глубоко интроспективные тексты, наполненные смыслом.



В BLUE MEDUSA невероятный состав музыкантов: Alyssa Day – гитара; Dani Sophia – гитара. на концертах к нам на барабанах и бас–гитаре присоединятся две настоящие звезды: Delaney Jaster – ударные; Алисия Alicia Vigil — бас-гитара



Я решила поделиться этой новостью в Международный женский день, потому что создание более прочных платформ для женщин в тяжелой музыке — это то, что меня очень волнует.



Я долгое время прокладывала свой собственный путь в этом жанре, и я хочу помочь проложить дорогу следующему поколению женщин, которые любят металл так же сильно, как и я.



Медуза превращала людей в камень… Я хочу вымостить дорогу сапфиром.



Скоро выйдет новая музыка. Первые выступления на Louder Than Life и Aftershock».





