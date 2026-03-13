сегодня



Лидер MASTERPLAN об использовании искусственного интеллекта в музыке



В недавнем интервью у ROLAND'a GRAPOW'a спросили, что он думает об искусственном интеллекте в музыке:



«Я очень поздно обо всём этом узнал. Я много чего слышал от других людей, и участники моей группы говорили о том, что другие группы используют ИИ. Однажды я попробовал — бесплатно, потому что, если хочешь сделать что-то профессионально, нужно платить, как мне кажется… Я не очень силён в этом вопросе, я стараюсь придерживаться старой школы. Но с другой стороны, конечно, я использую ChatGPT или что-то в этом роде, чтобы писать тексты на немецком. Это в каком-то смысле помогает.



Есть музыкальная программа — не программа, а плагин, как говорят в музыкальном бизнесе. Я использую его для того, чтобы… петь своим голосом, а потом менять его на голос другого певца, человека. И я думаю, что это было бы интересно для создания моих собственных демозаписей, и я добавил бы ещё кого-нибудь, это было бы здорово. Но я не делаю этого при работе над альбомом. Я хочу, чтобы там был мой голос или голоса певцов, с которыми я буду работать, или Rick.



Но я очень поздно об этом узнал. Я не первый, кто занимается подобным. Когда у меня будет время, я попробую, но я не думаю, что это так уж важно. Мне не нравится, что некоторые люди действительно используют ИИ и указывают своё имя: "Мы написали эту песню". А это запрещено. GEMA, немецкая компания, отвечающая за сбор всех отчислений, спрашивает: "Эта песня написана ИИ или как-то иначе?"

Это запрещено. Потому что эти искусственные программы используют идеи известных людей со всего мира, смешивают их, и что-то из этого уже использовалось. В них нет ничего свежего, ничего нового. Но иногда мне присылают песни и говорят: "Я написал эту песню", а она написана искусственным интеллектом.



Я это слышу и вижу. Они даже не стесняются показывать мне видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. Я спрашиваю: "Зачем вы мне это присылаете? Вы же не сами написали эту песню". Получается, что теперь песни могут писать даже люди, не имеющие отношения к музыке. Забавно. Они просто говорят что-то вроде: "Напиши песню в жанре или стиле этой группы или в стиле моего кумира", и получается очень похоже, довольно неплохо. Вот что я слышал. Но я так не делаю. Я терпеть не могу подобное. Для меня это какое-то низкопробное искусство, потому что я хочу выразить свои чувства. И когда я сочиняю — я снова каждый день играю на гитаре — мне это очень нравится. Я играю даже лучше, чем, как мне кажется, играл 20 лет назад. Я нашёл новые приемы и очень мотивирован. И я хочу это показать. Я не хочу, чтобы какой-то компьютер указывал мне, что делать».







