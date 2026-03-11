Arts
Новости
Blaze Bayley

BLAZE BAYLEY: «Пение всегда было для меня в приоритете»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью рассказал о певцах, которые срывают голос из-за чрезмерных нагрузок:

«Это легко может произойти, если не соблюдать осторожность, а если сорвать голос на большой громкости, то восстановить его будет очень сложно. От этого уже не оправишься. Мне очень повезло, что у меня были перерывы в пении. Я никогда не употреблял наркотики. Я никогда не курил. А теперь я ещё и бросил пить.

Пение всегда было для меня в приоритете. Я не всегда был самым примерным певцом, но всегда ставил на первое место своё пение и своих фанатов. Я всегда хотел делать всё возможное для своих поклонников, и это очень помогало мне, особенно в последние годы.

Кроме того, — и я чувствую, что люди этого не понимают, — нельзя просто пойти в магазин и купить новые голосовые связки. Можно только использовать то, что у тебя есть, восстанавливаться и демонстрировать, что у тебя есть. Мы называем это характером. На гитаре можно заменить струны. Неважно, сколько лет этой гитаре, она может звучать как новая. Ты можешь заменить струны, бас, что-то в этой ударной установке — неважно что, — и всё будет как новенькое. Но твой голос уже никогда не будет таким, как прежде. Если ты слишком часто напрягаешь связки, они уже не восстановятся. И одна из самых серьёзных проблем заключается в том, что если ты поёшь после того, как выпил, это влияет на чувствительность твоего голоса и на слух. Ты слишком сильно напрягаешь связки — и бац! Ещё несколько раз так сделаешь, и у тебя будут серьёзные проблемы».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 мар 2026
Corpsegrinder04
"На гитаре можно заменить струны. Неважно, сколько лет этой гитаре, она может звучать как новая. "
Вот тут не соглашусь с Блейзом.
На гитаре можно поменять струны, на ударных всякие прибабахи, но вот Артрозы, Невриты, всякие воспаления хрящей, костей и целая куча хронических болячек ты хер вылечишь. И скорость с годами теряется и реакция и ещё куча всего.
Так что немного фуфлеца толкнул уважаемый мной музыкант.
11 мар 2026
Rocky Wolfsson
Corpsegrinder04, так ведь артрозы всякие и невриты не на гитаре образуются. Старую гитару в руки может взять более молодой и способный музыкант, а вокальные данные как переложить на другого человека?
просмотров: 244

