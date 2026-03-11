сегодня



BLAZE BAYLEY: «Пение всегда было для меня в приоритете»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью рассказал о певцах, которые срывают голос из-за чрезмерных нагрузок:



«Это легко может произойти, если не соблюдать осторожность, а если сорвать голос на большой громкости, то восстановить его будет очень сложно. От этого уже не оправишься. Мне очень повезло, что у меня были перерывы в пении. Я никогда не употреблял наркотики. Я никогда не курил. А теперь я ещё и бросил пить.



Пение всегда было для меня в приоритете. Я не всегда был самым примерным певцом, но всегда ставил на первое место своё пение и своих фанатов. Я всегда хотел делать всё возможное для своих поклонников, и это очень помогало мне, особенно в последние годы.



Кроме того, — и я чувствую, что люди этого не понимают, — нельзя просто пойти в магазин и купить новые голосовые связки. Можно только использовать то, что у тебя есть, восстанавливаться и демонстрировать, что у тебя есть. Мы называем это характером. На гитаре можно заменить струны. Неважно, сколько лет этой гитаре, она может звучать как новая. Ты можешь заменить струны, бас, что-то в этой ударной установке — неважно что, — и всё будет как новенькое. Но твой голос уже никогда не будет таким, как прежде. Если ты слишком часто напрягаешь связки, они уже не восстановятся. И одна из самых серьёзных проблем заключается в том, что если ты поёшь после того, как выпил, это влияет на чувствительность твоего голоса и на слух. Ты слишком сильно напрягаешь связки — и бац! Ещё несколько раз так сделаешь, и у тебя будут серьёзные проблемы».







