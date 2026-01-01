×
Дата :
с
по
все новости группы
Moonspell
Португалия
Gothic Metal
Black Metal
Dark Metal
Symphonic Metal
http://www.moonspell.com
Myspace:
http://www.myspace.com/moonspell
Facebook:
https://www.facebook.com/moonspellband
9 мар 2026
:
Новый альбом MOONSPELL летом, а сингл — весной
27 фев 2026
:
Сколько новых песен запишут MOONSPELL?
16 янв 2026
:
MOONSPELL почти завершили сведение
25 дек 2025
:
Концертное видео MOONSPELL
30 окт 2025
:
MOONSPELL начнут запись в декабре
28 окт 2025
:
Фрагмент нового релиза MOONSPELL
23 сен 2025
:
Концертное видео MOONSPELL
21 авг 2025
:
Концертное видео MOONSPELL
7 июл 2025
:
Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»
2 дек 2024
:
Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»
17 окт 2024
:
MOONSPELL организуют стрим
20 май 2024
:
Никакого MOONSPELL до конца 2025
28 дек 2023
:
Новое видео MOONSPELL
12 ноя 2023
:
MOONSPELL выступят с оркестром
10 авг 2023
:
MOONSPELL отметят юбилей The Antidote
16 июн 2023
:
У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем
16 ноя 2022
:
MOONSPELL отменили британский тур
15 ноя 2022
:
Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы
28 сен 2022
:
Фрагмент нового релиза MOONSPELL
25 авг 2022
:
Фрагмент нового релиза MOONSPELL
16 авг 2022
:
MOONSPELL отменили тур по США
11 авг 2022
:
Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»
2 авг 2022
:
MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»
28 июл 2022
:
Фрагмент нового релиза MOONSPELL
29 авг 2021
:
Переиздание MOONSPELL выйдет зимой
18 авг 2021
:
Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL
11 июн 2021
:
Новый стрим от MOONSPELL
24 май 2021
:
Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем
20 май 2021
:
Обучающее видео от MOONSPELL
12 май 2021
:
Новые стримы от MOONSPELL
5 май 2021
:
Винилы MOONSPELL выйдут летом
14 апр 2021
:
Концертное видео MOONSPELL
18 мар 2021
:
Обучающее видео от MOONSPELL
11 мар 2021
:
Обучающее видео от MOONSPELL
26 фев 2021
:
Новое видео MOONSPELL
24 фев 2021
:
Обучающее видео от MOONSPELL
19 фев 2021
:
Вскрытие от MOONSPELL
22 янв 2021
:
Новое видео MOONSPELL
11 дек 2020
:
Новое видео MOONSPELL
20 ноя 2020
:
Новая песня MOONSPELL
26 окт 2020
:
Новый альбом MOONSPELL выйдет зимой
30 сен 2020
:
MOONSPELL объявили о специальном шоу
22 авг 2020
:
Барабанщик MOONSPELL уже участвует в работе
6 авг 2020
:
Вокалист MOONSPELL — о новом альбоме
24 июл 2020
:
MOONSPELL сменили барабанщика
5 фев 2020
:
Барабанщик MOONSPELL: «Мы помогли создать готик-металл»
31 янв 2020
:
Фронтмен MOONSPELL осудил «токсичные» социальные сети
27 дек 2019
:
FERNANDO RIBEIRO рассказал, что MOONSPELL «получили по голове за альбом "Sin/Pecado"»
1 окт 2019
:
Лидер MOONSPELL подтвердил, что альбом "The Antidote" будет переиздан
23 сен 2019
:
Два релиза MOONSPELL будут переизданы
20 фев 2019
:
Переиздание MOONSPELL выйдет весной
29 авг 2018
:
MOONSPELL начнут запись в 2019 году
3 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD MOONSPELL
23 июн 2018
:
Фрагмент нового DVD MOONSPELL
7 июн 2018
:
Концертный релиз MOONSPELL выйдет летом
18 апр 2018
:
Новое видео MOONSPELL
9 мар 2018
:
MOONSPELL исполнили песню с клавишницей CRADLE OF FILTH
6 мар 2018
:
Гитарист MOONSPELL: «Без понятия, сколько мы ещё продержимся»
7 фев 2018
:
Клавишница CRADLE OF FILTH присоединилась на сцене к MOONSPELL
7 ноя 2017
:
MOONSPELL отметили выход альбома
29 окт 2017
:
Новое видео MOONSPELL
28 окт 2017
:
Новый альбом MOONSPELL доступен для прослушивания
25 окт 2017
:
Новая песня MOONSPELL
24 окт 2017
:
Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL
13 окт 2017
:
Видео с текстом от MOONSPELL
15 сен 2017
:
Видео с текстом от MOONSPELL
17 авг 2017
:
Трек-лист и обложка предстоящего альбома MOONSPELL
19 июн 2017
:
Новый альбом MOONSPELL выйдет осенью
9 мар 2017
:
Название нового альбома MOONSPELL
12 фев 2017
:
MOONSPELL сняли юбилейный концерт в Лиссабоне для выпуска DVD
23 авг 2016
:
Юбилейное издание MOONSPELL выйдет осенью
30 мар 2016
:
MOONSPELL впервые за 18 лет отыграли в Глазго
20 окт 2015
:
Музыканты SEPTICFLESH, MOONSPELL: Истории из туров
17 сен 2015
:
Новое видео MOONSPELL
12 июн 2015
:
MOONSPELL продлили соглашение с NAPALM RECORDS
26 май 2015
:
MOONSPELL выступят на DARKSIDE Festival
22 апр 2015
:
Видео с текстом от MOONSPELL
12 апр 2015
:
Видео с выступления MOONSPELL
15 мар 2015
:
MOONSPELL открыли тур
9 мар 2015
:
Рассказ о делюкс-издании MOONSPELL
6 мар 2015
:
Новое видео MOONSPELL
26 фев 2015
:
Семплы новых песен MOONSPELL
25 фев 2015
:
Вокалист MOONSPELL о сотрудничестве с JENS'ом BOGREN'ом
18 фев 2015
:
Видео с текстом от MOONSPELL
3 фев 2015
:
Новая песня MOONSPELL
23 янв 2015
:
Тизер к бонус-DVD MOONSPELL
15 янв 2015
:
Трек-лист винилового издания MOONSPELL
4 янв 2015
:
Новая песня MOONSPELL
21 дек 2014
:
Обложка нового альбома MOONSPELL
21 ноя 2014
:
Новый альбом MOONSPELL выйдет в марте
11 апр 2013
:
MOONSPELL могут выпустить миньон на родном языке
10 фев 2013
:
Фронтмен MOONSPELL: «Мои слова свободны, а мысли чисты»
21 дек 2012
:
MOONSPELL выпустили юбилейную фотокнигу
14 май 2012
:
Новое видео MOONSPELL
30 апр 2012
:
Тизер нового видео MOONSPELL
21 апр 2012
:
Фрагмент нового альбома MOONSPELL
13 апр 2012
:
Новое видео MOONSPELL
1 апр 2012
:
MOONSPELL ответили на вопросы поклонников
23 мар 2012
:
Тизер к новому видео MOONSPELL
15 мар 2012
:
Детали бокс-сета MOONSPELL и новый трек
8 фев 2012
:
Обложка нового альбома MOONSPELL
19 янв 2012
:
Подробности о новом альбоме MOONSPELL, его название и дата релиза
21 дек 2011
:
MOONSPELL на NAPALM RECORDS
8 июл 2011
:
Вокалист MOONSPELL о новом диске
28 июн 2011
:
Фронтмен MOONSPELL о новом альбоме
9 ноя 2010
:
MOONSPELL отыграли акустический сет на MTV
24 окт 2010
:
Акустический тур MOONSPELL
12 июл 2010
:
Профессиональные съемки с выступления MOONSPELL
7 июл 2010
:
У MOONSPELL появилась собственная марка
19 апр 2010
:
Бывший басист MOONSPELL о Peter'e Steele
29 дек 2009
:
MOONSPELL работают над «мелодичным, мрачным и мощным» альбомом
4 сен 2009
:
MOONSPELL работают над идеями для нового альбома
27 апр 2009
:
Заявление MOONSPELL по поводу отмены концерта в Минске
18 дек 2008
:
Anneke van Giersbergen участвует в туре MOONSPELL
16 дек 2008
:
Доступен трейлер с нового DVD MOONSPELL
14 июл 2008
:
Новое видео от MOONSPELL
20 июн 2008
:
Бывшая вокалистка THE GATHERING выступит с MOONSPELL
15 май 2008
:
Fernando Ribeiro объясняет смысл песен нового альбома MOONSPELL
1 май 2008
:
Премьера видео MOONSPELL "Scorpion Flower" состоится 5 мая
15 мар 2008
:
MOONSPELL: подробности о новом альбоме
14 мар 2008
:
MOONSPELL: новые песни в сети
25 янв 2008
:
Фронтмен MOONSPELL делится новостями из студии
14 янв 2008
:
MOONSPELL озаглавили новый альбом
3 дек 2007
:
Видеоинтервью с вокалистом MOONSPELL
28 ноя 2007
:
Фронтмэн MOONSPELL о новом альбоме
18 ноя 2007
:
MOONSPELL работают над новым альбомом
13 авг 2007
:
Новая песня MOONSPELL
27 июн 2007
:
MOONSPELL перезапишут свой ранний материал
23 апр 2007
:
MOONSPELL обвиняются в пропаганде сатанизма
17 ноя 2006
:
Анимационное видео MOONSPELL "Luna" в сети
18 фев 2006
:
Сэмпл сингла с нового альбома MOONSPELL
14 фев 2006
:
Обложка и детали нового альбома MOONSPELL "Memorial"
8 фев 2006
:
Объявлена дата выхода нового альбома MOONSPELL
17 янв 2006
:
MOONSPELL едут в Россию
23 ноя 2005
:
MOONSPELL подписались на SPV
2 окт 2005
:
MOONSPELL запишут новый альбом в ноябре
11 мар 2004
:
MOONSPELL снимут DVD в Польше
22 окт 2002
:
MOONSPELL о новом альбоме
4 дек 2001
:
Moonspell в России
сегодня
Новый альбом MOONSPELL летом, а сингл — весной
MOONSPELL выпустят новую работу, получившую название "Far From God" , третьего июля на Napalm Records. Премьера первого сингла, "Far From God", намечена на 25 марта.
