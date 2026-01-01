Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
[= ||| все новости группы



*

Moonspell

*



9 мар 2026 : 		 Новый альбом MOONSPELL летом, а сингл — весной

27 фев 2026 : 		 Сколько новых песен запишут MOONSPELL?

16 янв 2026 : 		 MOONSPELL почти завершили сведение

25 дек 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

30 окт 2025 : 		 MOONSPELL начнут запись в декабре

28 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

23 сен 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

21 авг 2025 : 		 Концертное видео MOONSPELL

7 июл 2025 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»

2 дек 2024 : 		 Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»

17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом MOONSPELL летом, а сингл — весной



zoom
MOONSPELL выпустят новую работу, получившую название "Far From God" , третьего июля на Napalm Records. Премьера первого сингла, "Far From God", намечена на 25 марта.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 310

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом