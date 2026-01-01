Барабанщик SEPULTURA на новом альбоме CRO-MAGS

Основатель CRO-MAGS Harley Flanagan сообщил, что работает над новой пластинкой вместе с барабанщиком SEPULTURA Greyson Nekrutman и знаменитым продюсером Arthur Rizk, ранее сотрудничавшим с KREATOR, MUNICIPAL WASTE, CODE ORANGE, SOULFLY и другими.
«11 песен CRO-MAGS всего за пару дней. Еще пара дней в студии! Черт возьми.... Сколько же песен будет создано за это время! Люблю этих парней. Был чертовски позитивный и вдохновляющий денёк!»
