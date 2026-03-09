сегодня



Последний канадский концерт MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH в Centre Vidéotron, Quebec City, Quebec, Canada, доступно для просмотра ниже:



00:00 Tipping Point

04:25 Dread And The Fugitive Mind

08:49 Hangar 18

14:37 Skin O' My Teeth

18:16 I Don’t Care

23:02 Dystopia

29:48 Let There Be Shred

34:11 Sweating Bullets

39:19 Countdown To Extinction

43:48 Trust

49:30 À Tout Le Monde

54:17 Tornado Of Souls

59:48 Poison Was The Cure

1:03:02 Symphony Of Destruction

1:07:35 The Mechanix

1:13:10 Peace Sells

1:19:01 Holy Wars… The Punishment Due

1:27:57 Silent Scorn







