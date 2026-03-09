Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
Megadeth

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»
Последний канадский концерт MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH в Centre Vidéotron, Quebec City, Quebec, Canada, доступно для просмотра ниже:

00:00 Tipping Point
04:25 Dread And The Fugitive Mind
08:49 Hangar 18
14:37 Skin O' My Teeth
18:16 I Don’t Care
23:02 Dystopia
29:48 Let There Be Shred
34:11 Sweating Bullets
39:19 Countdown To Extinction
43:48 Trust
49:30 À Tout Le Monde
54:17 Tornado Of Souls
59:48 Poison Was The Cure
1:03:02 Symphony Of Destruction
1:07:35 The Mechanix
1:13:10 Peace Sells
1:19:01 Holy Wars… The Punishment Due
1:27:57 Silent Scorn




9 мар 2026
olly71
буквально вчера просматривал концерт 1994 года и сравнил с этим . сколько же здесь мелких косячков ну как на отьебись играют а басист так вообще по сравнению с Элефсоном школьник с лавочки. Вступление к Траст так испохабить Элефсон таких косяков никогда не делал.
9 мар 2026
olly71
и это не последний канадский концерт . в конце августа будет ещё три концерта в канаде.
