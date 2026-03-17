Вокалист NONPOINT: «Новый альбом многим понравится»



ELIAS SORIANO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него и группы ожидания от новой пластинки:



«Думаю, людям он понравится. Это совсем не похоже на то, что крутят по радио. И точно не похоже на то, что сейчас делают другие. Это лучший способ, которым я могу это описать: Это NONPOINT. Единственный и неповторимый».



Soriano также высказался о предполагаемом возрождении ню-метала в последние годы.



«Мне кажется, люди просто помнят, как тогда было весело. Такая музыка сейчас снова набирает популярность, потому что она помогает пережить непростое время.

В мире много дерьма — экономические проблемы, войны, последствия пандемии, проблемы с психическим здоровьем у целого поколения. Всё это по-новому влияет на нас.



И люди начинают вспоминать, что музыка вообще-то должна помогать отвлечься от всего этого. Иногда ты листаешь плейлист и думаешь: ничего из этого не вдохновляет. Ничего не помогает выплеснуть злость или избавиться от этого мрачного настроения.



А иногда тебе просто хочется веселья, понимаешь? Дай мне что-нибудь, что можно сломать. Что-нибудь безумное. В начале 2000-х музыка была именно такой — мощной, дерзкой, немного безбашенной. Думаю, фанаты по этому скучают. Да и мы сами тоже. Так что мы точно пытаемся вернуть эту энергию в нашу новую музыку.



Я думаю, когда люди услышат новый альбом NONPOINT, им будет просто весело. Именно так, как мы и задумывали. В нём есть немного ностальгии, немного самоосознания, немного личного роста. Но при этом там есть энергия, драйв и мотивация. Всё это вместе».







