*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 32
Nonpoint

17 мар 2026 : 		 Вокалист NONPOINT: «Новый альбом многим понравится»

16 мар 2026 : 		 Вокалист NONPOINT о новой пластинке

25 дек 2025 : 		 Полезны ли стриминг-сервисы артистам? Отвечает вокалист NONPOINT

16 сен 2025 : 		 У NONPOINT есть 16-17 песен

26 янв 2025 : 		 Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком

15 янв 2025 : 		 Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»

15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT
Вокалист NONPOINT: «Новый альбом многим понравится»



ELIAS SORIANO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него и группы ожидания от новой пластинки:

«Думаю, людям он понравится. Это совсем не похоже на то, что крутят по радио. И точно не похоже на то, что сейчас делают другие. Это лучший способ, которым я могу это описать: Это NONPOINT. Единственный и неповторимый».

Soriano также высказался о предполагаемом возрождении ню-метала в последние годы.

«Мне кажется, люди просто помнят, как тогда было весело. Такая музыка сейчас снова набирает популярность, потому что она помогает пережить непростое время.
В мире много дерьма — экономические проблемы, войны, последствия пандемии, проблемы с психическим здоровьем у целого поколения. Всё это по-новому влияет на нас.

И люди начинают вспоминать, что музыка вообще-то должна помогать отвлечься от всего этого. Иногда ты листаешь плейлист и думаешь: ничего из этого не вдохновляет. Ничего не помогает выплеснуть злость или избавиться от этого мрачного настроения.

А иногда тебе просто хочется веселья, понимаешь? Дай мне что-нибудь, что можно сломать. Что-нибудь безумное. В начале 2000-х музыка была именно такой — мощной, дерзкой, немного безбашенной. Думаю, фанаты по этому скучают. Да и мы сами тоже. Так что мы точно пытаемся вернуть эту энергию в нашу новую музыку.

Я думаю, когда люди услышат новый альбом NONPOINT, им будет просто весело. Именно так, как мы и задумывали. В нём есть немного ностальгии, немного самоосознания, немного личного роста. Но при этом там есть энергия, драйв и мотивация. Всё это вместе».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

17 мар 2026
i
industrialist
По делу толкует мужичара в предпоследнем абзаце, современная музыка беззубая унылая, нет в ней ни драйва ни куража
17 мар 2026
gravitgroove
industrialist, как по мне он хрень порет, потому что и его группа, и те, которые начали в 00-е, по сути просто рафинированный хлам на фоне тех, кто начал делать этот жанр в первую и вторую половину 90-х на идеях пост-хардкора. Ну, то есть не нужно много ума и смелости, что бы скопировать уже готовые шаблоны и комбинировать это в схеме поп-музыки: сентиментальнее, по просту более мягко и обыденно.
А по поводу Nonpoint, то дай бог хоть одну их песню вспомнить. Не получается.
