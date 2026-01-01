Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 24
*Новое видео ANA 24
9 мар 2026 : 		 BLACK LABEL SOCIETY сыграли No More Tears

17 фев 2026 : 		 ZAKK WYLDE о паузе между альбомами BLACK LABEL SOCIETY

12 фев 2026 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY о песне про Оззи

14 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2026 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет весной

9 окт 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

20 май 2025 : 		 BLACK LABEL SOCIETY исполнили новую песню

14 май 2025 : 		 Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2025 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: «Мне в кайф выпускать синглы»

21 фев 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

7 ноя 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025

10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу
BLACK LABEL SOCIETY сыграли No More Tears



zoom
BLACK LABEL SOCIETY выступлением шестого мая в Mission Ballroom, Denver, Colorado, открыли североамериканское турне — запись полного выступления доступна ниже:

00:00 Intro
01:09 Funeral Bell
06:10 Name In Blood
10:35 Destroy & Conquer
16:18 A Love Unreal
22:35 Heart Of Darkness
26:17 No More Tears (OZZY OSBOURNE cover, first performance since 2001)
29:50 In This River
36:17 The Blessed Hellride
40:38 Broken And Blind
44:17 Set You Free
48:46 Fire It Up
57:42 Suicide Messiah
1:03:30 Guitar Solo
1:07:20 Stillborn






просмотров: 256

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом