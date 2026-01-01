BLACK LABEL SOCIETY сыграли No More Tears

BLACK LABEL SOCIETY выступлением шестого мая в Mission Ballroom, Denver, Colorado, открыли североамериканское турне — запись полного выступления доступна ниже:
00:00 Intro
01:09 Funeral Bell
06:10 Name In Blood
10:35 Destroy & Conquer
16:18 A Love Unreal
22:35 Heart Of Darkness
26:17 No More Tears (OZZY OSBOURNE cover, first performance since 2001)
29:50 In This River
36:17 The Blessed Hellride
40:38 Broken And Blind
44:17 Set You Free
48:46 Fire It Up
57:42 Suicide Messiah
1:03:30 Guitar Solo
1:07:20 Stillborn
