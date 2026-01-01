Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
Great White

17 мар 2026 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Мы подыскиваем студию»

4 мар 2026 : 		 Вокалист GREAT WHITE допускает появление новой музыки

2 мар 2026 : 		 GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol

26 ноя 2025 : 		 У гитариста GREAT WHITE рак

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»
Гитарист GREAT WHITE: «Мы подыскиваем студию»



В рамках недавнего интервью с Mark'ом Kendall'ом у него спросили, как идут дела с новым материалом:

«Мы уже кое-что записали. И прямо сейчас мы присматриваемся к студиям. Мы думаем о том, чтобы записывать по одной песне за раз — записывать несколько песен, но выпускать видео только на одну песню, потому что это будет бесплатно. Я имею в виду, давайте посмотрим правде в глаза, времена, когда продавались миллионы пластинок или что-то в этом роде, прошли. И, к тому же, сейчас все только стримят или скачивают; это не похоже на то, что люди идут в магазин и смотрят рекламные проспекты. Поэтому вместо того, чтобы отказываться от множества музыкальных композиций, мы решили позволить им просто уделять внимание каждой песне с видео. Итак, мы делаем музыкальное видео и выпускаем только одну песню за раз. И таким образом, нам будет интересно придумывать что-то новое. К тому же, Brett будет участвовать в новых проектах. По сути, он не поет в кавер-группе. Но я полагаю, что его участие в новой музыке доставит удовольствие и нам, и фанатам".

Прошло много времени с тех пор, как [мы выпустили "Full Circle" в 2017 году]. Это наш последний альбом. Но мы никогда не были до конца уверены в Mitch [Malloy, бывшем вокалисте GREAT WHITE, который работал до Freeman'a], поэтому мы записали концертный альбом, но не хотели делать студийный. Мы никогда не были на сто процентов уверены, что он останется с нами навсегда. В итоге мы так и не записали с ним студийный материал. Но теперь совсем другая история. Этот парень очень хорошо исполняет наши песни. Я уверен, он отлично вписывается в нашу компанию, поэтому будет здорово выпустить что-нибудь новенькое!»




