Гитарист GREAT WHITE: «Мы подыскиваем студию»



В рамках недавнего интервью с Mark'ом Kendall'ом у него спросили, как идут дела с новым материалом:



«Мы уже кое-что записали. И прямо сейчас мы присматриваемся к студиям. Мы думаем о том, чтобы записывать по одной песне за раз — записывать несколько песен, но выпускать видео только на одну песню, потому что это будет бесплатно. Я имею в виду, давайте посмотрим правде в глаза, времена, когда продавались миллионы пластинок или что-то в этом роде, прошли. И, к тому же, сейчас все только стримят или скачивают; это не похоже на то, что люди идут в магазин и смотрят рекламные проспекты. Поэтому вместо того, чтобы отказываться от множества музыкальных композиций, мы решили позволить им просто уделять внимание каждой песне с видео. Итак, мы делаем музыкальное видео и выпускаем только одну песню за раз. И таким образом, нам будет интересно придумывать что-то новое. К тому же, Brett будет участвовать в новых проектах. По сути, он не поет в кавер-группе. Но я полагаю, что его участие в новой музыке доставит удовольствие и нам, и фанатам".



Прошло много времени с тех пор, как [мы выпустили "Full Circle" в 2017 году]. Это наш последний альбом. Но мы никогда не были до конца уверены в Mitch [Malloy, бывшем вокалисте GREAT WHITE, который работал до Freeman'a], поэтому мы записали концертный альбом, но не хотели делать студийный. Мы никогда не были на сто процентов уверены, что он останется с нами навсегда. В итоге мы так и не записали с ним студийный материал. Но теперь совсем другая история. Этот парень очень хорошо исполняет наши песни. Я уверен, он отлично вписывается в нашу компанию, поэтому будет здорово выпустить что-нибудь новенькое!»







