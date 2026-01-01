сегодня



STEVE MORSE о борьбе с артритом



STEVE MORSE в недавнем интервью рассказал о том, как борется с артритом:



«Если вы молодой гитарист и читаете это интервью, то, наверное, вам очень обидно слышать, как пожилой музыкант, который мог бы выступать вместо вас, рассказывает о том, как тяжело играть. Но не волнуйтесь, я не собираюсь занимать ваше место, потому что делаю то, что хочу. Но да, играть тяжело. И я хочу продолжать играть, потому что музыка — это часть меня, очень важная часть. Так что артрит — это серьёзная проблема. Я перепробовал все возможные методы лечения. На самом деле я отправился за тысячу миль, чтобы попробовать что-то ещё. Так что я изменил свою технику, манеру перебирать струны, я изменил всё, что мог, чтобы справиться с трудностями.



В какой-то момент я подумал: "Чувак, тебе конец". И я вспомнил, как в детстве ездил в Атланту на концерты, дорога занимала три часа, и там выступала группа HYDRA. У басиста не было одной руки. Но он играл, и у него всё получалось, и это было здорово. Я помню того басиста из HYDRA. Каждый раз, когда я думаю о том, что мне больно, "надо придумать, как играть", я вспоминаю, как он играл с культёй. А ещё я думаю о Джеффе Хили, который был слепым и выработал собственную технику.



Люди приспосабливаются. И я многому научился, наблюдая за тем, что происходит на ферме, например за муравьями… Я как Билл Мюррей с сурками. Настойчивость — отличительная черта животных и насекомых. Они не сдаются и находят выход из любой ситуации. Но они никогда не останавливаются. Думаю, это один из моих главных уроков: "не сдавайся, пока дышишь"».







