Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH 21
[= ||| все новости группы



*

Battle Beast

*



9 мар 2026 : 		 BATTLE BEAST выступили с новой вокалисткой

26 фев 2026 : 		 Басист BATTLE BEAST: «Я был шокирован решением Noora уйти»

28 янв 2026 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST'19

2 янв 2026 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

22 дек 2025 : 		 Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST

19 дек 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

16 дек 2025 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

3 дек 2025 : 		 На концерте BATTLE BEAST умер зритель

18 ноя 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

17 окт 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BATTLE BEAST выступили с новой вокалисткой



zoom
BATTLE BEAST шестого марта в WWWX, Tokyo, Japan, отыграли первое шоу с новой вокалисткой Marina La Torraca




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 235

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом