все новости группы
Battle Beast
Финляндия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.battlebeast.fi/
Myspace:
http://www.myspace.com/battlebeastband
Facebook:
http://www.facebook.com/battlebeastofficial
9 мар 2026
:
BATTLE BEAST выступили с новой вокалисткой
26 фев 2026
:
Басист BATTLE BEAST: «Я был шокирован решением Noora уйти»
28 янв 2026
:
Концертное видео BATTLE BEAST'19
2 янв 2026
:
Видео полного выступления BATTLE BEAST
22 дек 2025
:
Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST
19 дек 2025
:
Концертное видео BATTLE BEAST
16 дек 2025
:
BATTLE BEAST сменили вокалистку
3 дек 2025
:
На концерте BATTLE BEAST умер зритель
18 ноя 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
17 окт 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
4 сен 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
6 авг 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
18 июн 2025
:
Видео полного выступления BATTLE BEAST
4 июн 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
12 май 2025
:
Новое видео BATTLE BEAST
14 апр 2025
:
Концертное видео BATTLE BEAST
14 мар 2025
:
Концертное видео BATTLE BEAST
4 июн 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...
31 май 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
24 май 2024
:
BATTLE BEAST думают о новом материале
24 апр 2024
:
Концертное видео BATTLE BEAST
23 апр 2024
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»
16 дек 2022
:
Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом
2 май 2022
:
Новая песня BATTLE BEAST
19 мар 2022
:
Новый сингл BATTLE BEAST
5 фев 2022
:
Успехи в чартах BATTLE BEAST
21 янв 2022
:
Новое видео BATTLE BEAST
7 янв 2022
:
Новое видео BATTLE BEAST
26 ноя 2021
:
Новое видео BATTLE BEAST
22 окт 2021
:
Новое видео BATTLE BEAST
4 окт 2021
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой
25 янв 2021
:
BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST
18 июн 2020
:
Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом
17 окт 2019
:
Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST
27 мар 2019
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
22 мар 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
1 мар 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
18 янв 2019
:
Новое видео BATTLE BEAST
21 дек 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной
26 июн 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году
23 апр 2018
:
Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим
11 июл 2017
:
Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST
10 май 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
3 апр 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
29 мар 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
9 мар 2017
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»
20 фев 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
3 фев 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
21 янв 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
13 янв 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
23 дек 2016
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
19 дек 2016
:
BATTLE BEAST представили новую песню
15 дек 2016
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 ноя 2016
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой
13 апр 2016
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
26 мар 2016
:
Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI
27 мар 2015
:
BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой
27 фев 2015
:
BATTLE BEAST расстались с основным автором
27 янв 2015
:
Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии
30 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
23 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
17 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
12 дек 2014
:
Новое видео BATTLE BEAST
22 ноя 2014
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
24 окт 2014
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в январе
2 сен 2014
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
2 дек 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
10 сен 2013
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
31 авг 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
27 июл 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
18 май 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
16 май 2013
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 апр 2013
:
Новая песня BATTLE BEAST
20 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома BATTLE BEAST
8 мар 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в мае
20 фев 2013
:
Выход нового альбома BATTLE BEAST отложен
16 ноя 2012
:
Новый состав BATTLE BEAST дебютировал на сцене
19 сен 2012
:
BATTLE BEAST сменили вокалистку
8 июн 2012
:
Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST
28 мар 2012
:
ELÄKELÄISET записали кавер-версию на BATTLE BEAST
26 янв 2012
:
BATTLE BEAST откроют концерты NIGHTWISH в России
23 янв 2012
:
Трейлер к новому альбому BATTLE BEAST
15 янв 2012
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
13 янв 2012
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
22 ноя 2011
:
BATTLE BEAST на NUCLEAR BLAST RECORDS
сегодня
BATTLE BEAST выступили с новой вокалисткой
BATTLE BEAST шестого марта в WWWX, Tokyo, Japan, отыграли первое шоу с новой вокалисткой Marina La Torraca
