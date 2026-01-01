*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 32
17 мар 2026 : 		 Лидер FILTER о новом проекте A PLACE TO KILL

27 авг 2025 : 		 Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»

31 июл 2025 : 		 Лидер FILTER вспоминает Оззи

11 июл 2025 : 		 Новый релиз FILTER выйдет летом

27 июн 2025 : 		 Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»

17 май 2025 : 		 Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»

19 апр 2025 : 		 У нового альбома FILTER есть имя!

15 апр 2025 : 		 Новая песня вокалиста FILTER

4 сен 2024 : 		 Новое видео FILTER

6 июн 2024 : 		 Лидер FILTER: «Рок уже не торт»

26 янв 2024 : 		 RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»

6 янв 2024 : 		 Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»

20 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»

5 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»

7 сен 2023 : 		 Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»

1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER
Лидер FILTER о новом проекте A PLACE TO KILL



RICHARD PATRICK в недавнем интервью рассказал о новом проекте A PLACE TO KILL, дебютный трек которого вышел как би-сайд сингла FILTER "For The Beaten" в начале 2023 года:

«Я сотрудничаю с Jim Louvau и пластинка должна выйти в июне. Это будет довольно прикольный и тяжелый индустриальный трип под именем A PLACE TO KILL, и я хочу, чтобы мои поклонники готовились к выходу пластинки, на который он поет, а я лишь подпеваю. Это прямолинейный тяжелый индастриал, созданный под впечатлением от последних политических событий в США и того безумия, что здесь творится... Так что на создание альбома меня вдохновила вся безумность этого мира. Он тяжелый и веселый, и я с нетерпением жду его выхода. Думаю, он выйдет либо 4, либо 3 июня».

Комментируя музыкальное направление A PLACE TO KILL, он сказал:

«Это музыка для быстрой езды и разрушения телевизора, а также для выхода ярости и гнева. Это самая злая вещь, которую я когда-либо делал, так что это круто!

Самое смешное, что вы могли бы подумать, что с возрастом я смягчусь или что-то в этом роде, но я не смягчаюсь. Я становлюсь все более и более озлобленным, безумным и жестким. Я до сих пор время от времени пишу красивые акустические песни, потому что я не постоянно занимаюсь тяжелой музыкой. Было бы тяжело быть в группе, и, типа, это все, что ты делаешь, — один лишь мрачняк и тяжесть. Но A PLACE TO KILL — определенно самая тяжелая вещь, которую я когда-либо делал, и я с нетерпением жду, когда люди услышат ее. Мы собираемся выпустить мини-альбом целиком 3 или 4 июня, в зависимости от того, как все будет. Я больше склоняюсь к четвертому июня».




