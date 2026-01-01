Лидер FILTER о новом проекте A PLACE TO KILL



RICHARD PATRICK в недавнем интервью рассказал о новом проекте A PLACE TO KILL, дебютный трек которого вышел как би-сайд сингла FILTER "For The Beaten" в начале 2023 года:



«Я сотрудничаю с Jim Louvau и пластинка должна выйти в июне. Это будет довольно прикольный и тяжелый индустриальный трип под именем A PLACE TO KILL, и я хочу, чтобы мои поклонники готовились к выходу пластинки, на который он поет, а я лишь подпеваю. Это прямолинейный тяжелый индастриал, созданный под впечатлением от последних политических событий в США и того безумия, что здесь творится... Так что на создание альбома меня вдохновила вся безумность этого мира. Он тяжелый и веселый, и я с нетерпением жду его выхода. Думаю, он выйдет либо 4, либо 3 июня».



Комментируя музыкальное направление A PLACE TO KILL, он сказал:



«Это музыка для быстрой езды и разрушения телевизора, а также для выхода ярости и гнева. Это самая злая вещь, которую я когда-либо делал, так что это круто!



Самое смешное, что вы могли бы подумать, что с возрастом я смягчусь или что-то в этом роде, но я не смягчаюсь. Я становлюсь все более и более озлобленным, безумным и жестким. Я до сих пор время от времени пишу красивые акустические песни, потому что я не постоянно занимаюсь тяжелой музыкой. Было бы тяжело быть в группе, и, типа, это все, что ты делаешь, — один лишь мрачняк и тяжесть. Но A PLACE TO KILL — определенно самая тяжелая вещь, которую я когда-либо делал, и я с нетерпением жду, когда люди услышат ее. Мы собираемся выпустить мини-альбом целиком 3 или 4 июня, в зависимости от того, как все будет. Я больше склоняюсь к четвертому июня».







