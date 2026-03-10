Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 26
*Новое видео ANA 24
Новости
*

Scorpions

*



9 мар 2026 : 		 Polish Metal Alliance исполняют SCORPIONS

1 мар 2026 : 		 Обновленное видео SCORPIONS

24 фев 2026 : 		 KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»

5 фев 2026 : 		 Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой

30 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS '72

27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS
|||| 9 мар 2026

Polish Metal Alliance исполняют SCORPIONS



Polish Metal Alliance опубликовали видео собственного прочтения хита SCORPIONS Rock You Like A Hurricane:

Clödie - voc
Urszula Kądziela - voc
Kasia Bieńkowska - voc
Justyna Paul-Olejniczak - guitar
Agnieszka Burkat- guitar
Joanna Dudkowska - bass
Beata Polak - drums




КомментарииСкрыть/показать 4 )

10 мар 2026
Dem0niac
Справа на фото - Рафаэль
10 мар 2026
gravitgroove
Я ставил на блондинку, а в итоге она спела хуже всех.
10 мар 2026
S
Suicide333Poly
Комбинация со струментами
10 мар 2026
С
Санчез
Все равно лучше чем кавер на Bark to the Moon лучше не будет
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
