Immortal Guardian
США
Heavy Metal
Power Metal
Progressive Metal
http://www.immortalguardian.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/immortalguardianmetal
Facebook:
http://www.facebook.com/igmetal
10 мар 2026
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от IMMORTAL GUARDIAN
5 ноя 2023
:
Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN
11 окт 2023
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
15 сен 2023
:
Новый альбом IMMORTAL GUARDIAN выйдет осенью
23 мар 2023
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
24 окт 2022
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
18 авг 2022
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
27 июн 2022
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
25 апр 2022
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
25 авг 2021
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
2 апр 2021
:
Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN
28 фев 2021
:
Гитарист ANGRA в новом видео IMMORTAL GUARDIAN
5 фев 2021
:
Кавер-версия ERIC'a JOHNSON'a от гитариста IMMORTAL GUARDIAN
28 янв 2021
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
19 янв 2021
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
13 янв 2021
:
IMMORTAL GUARDIAN исполняют FIGHT
12 янв 2021
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
17 дек 2020
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
3 ноя 2020
:
Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN
31 янв 2020
:
Новый альбом IMMORTAL GUARDIAN выйдет осенью
1 ноя 2019
:
IMMORTAL GUARDIAN исполняют тему из фильма Хэллоуин
13 фев 2019
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
24 авг 2018
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
2 июл 2018
:
Лирик-видео IMMORTAL GUARDIAN
4 май 2018
:
IMMORTAL GUARDIAN на M-Theory Audio
5 июн 2015
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
5 ноя 2014
:
Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
1 ноя 2014
:
Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN
сегодня
Кавер-версия LED ZEPPELIN от IMMORTAL GUARDIAN
IMMORTAL GUARDIAN при поддержке Leather Leone & Mary Zema представили видео на собственное прочтение хита LED ZEPPELIN Immigrant Song
+0
-0
просмотров: 102
Сообщений нет