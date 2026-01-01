Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 30
*Новое видео ANA 24
Новости
10 мар 2026 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от IMMORTAL GUARDIAN

5 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN

11 окт 2023 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

15 сен 2023 : 		 Новый альбом IMMORTAL GUARDIAN выйдет осенью

23 мар 2023 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

24 окт 2022 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

18 авг 2022 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

27 июн 2022 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

25 апр 2022 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

25 авг 2021 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

2 апр 2021 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN

28 фев 2021 : 		 Гитарист ANGRA в новом видео IMMORTAL GUARDIAN

5 фев 2021 : 		 Кавер-версия ERIC'a JOHNSON'a от гитариста IMMORTAL GUARDIAN

28 янв 2021 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

19 янв 2021 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

13 янв 2021 : 		 IMMORTAL GUARDIAN исполняют FIGHT

12 янв 2021 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

17 дек 2020 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

3 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL GUARDIAN

31 янв 2020 : 		 Новый альбом IMMORTAL GUARDIAN выйдет осенью

1 ноя 2019 : 		 IMMORTAL GUARDIAN исполняют тему из фильма Хэллоуин

13 фев 2019 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

24 авг 2018 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN

2 июл 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL GUARDIAN

4 май 2018 : 		 IMMORTAL GUARDIAN на M-Theory Audio

5 июн 2015 : 		 Новое видео IMMORTAL GUARDIAN
Кавер-версия LED ZEPPELIN от IMMORTAL GUARDIAN



IMMORTAL GUARDIAN при поддержке Leather Leone & Mary Zema представили видео на собственное прочтение хита LED ZEPPELIN Immigrant Song




просмотров: 102

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
