×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
36
Новая песня SEPULTURA
34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
30
Новое видео ANA
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
36
Новая песня SEPULTURA
34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
30
Новое видео ANA
24
все новости группы
Battleroar
Греция
Power Metal
http://www.battleroar.com
Myspace:
http://www.myspace.com/battleroar1
VK.com:
https://www.instagram.com/battleroarofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552004880866
10 мар 2026
:
Новая песня BATTLEROAR
31 май 2018
:
Новый трек BATTLEROAR
16 май 2018
:
Подробности о новом альбоме BATTLEROAR
17 апр 2018
:
Новый альбом BATTLEROAR выйдет в июне
4 мар 2017
:
OMEN и BATTLEROAR выпускают сплит
1 дек 2013
:
BATTLEROAR приступили к записи
сегодня
Новая песня BATTLEROAR
The Missing Note, новая песня группы BATTLEROAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Petrichor", , выход которого запланирован на 24 апреля.
http://www.battleroar.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 44
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет