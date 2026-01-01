"I Am Time", новая песня GREEN CARNATION, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома 'A Dark Poem, Part II: Sanguis, релиз которого третье апреля на Season Of Mist в следующих вариантах:
CD Digipack
12" Vinyl Gatefold (Black)
12" Vinyl Gatefold (Yellow and Red Marbled)
12" Vinyl Gatefold (Orange and Coke Bottle Green)
12" Vinyl Gatefold (Gold Splatters)
12" Vinyl Gatefold (Silver, White and Black Marbled)
12" Vinyl Gatefold (Transparent Green and Purple Marbled)
