14 мар 2026 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD об искусственном интеллекте в музыке

26 дек 2025 : 		 У LYNYRD SKYNYRD есть 30 песен

5 дек 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

12 ноя 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

14 сен 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

12 июл 2025 : 		 Концертное видео LYNYRD SKYNYRD

12 июн 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN спел с LYNYRD SKYNYRD

24 май 2025 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD

14 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза LYNYRD SKYNYRD

23 мар 2025 : 		 LYNYRD SKYNYRD на Frontiers Music Srl

11 ноя 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD планируют выпуск концертного релиза

28 сен 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD отменяют концерты

1 авг 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD о новой музыке

5 июн 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»

6 апр 2024 : 		 RICKEY MEDLOCKE допускает появление нового альбома LYNYRD SKYNYRD

12 мар 2024 : 		 У LYNYRD SKYNYRD есть нереализованные песни

28 дек 2023 : 		 Почему LYNYRD SKYNYRD решили продолжать?

6 дек 2023 : 		 Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу

21 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTIMUS PYLE

9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона
Гитарист LYNYRD SKYNYRD об искусственном интеллекте в музыке



В рамках недавнего интервью у RICKEY MEDLOCKE спросили, что он думает относительно использования искусственного интеллекта в музыке:

«Честно говоря, я не очень поддерживаю эту идею, потому что не так давно я видел, что одна из песен, занявших первое место в топ-100 кантри-чарта Billboard, была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. В чём же её ценность? Где в этом душа и сердце? Нигде».

По поводу того, что в последнее время растёт число рок-групп, которые во время своих концертов в значительной степени полагаются на фонограмму, он сказал:

«Мы выходим на сцену и не используем никаких записанных инструментов. Все инструменты, на которых мы играем, настоящие. Мы очень гордимся этим. Мы придерживаемся этого правила. И никогда не настанет такого момента, когда у нас появятся дополнительные записанные вокальные партии с основным или фоновым вокалом. У нас есть две великолепные бэк-вокалистки — моя жена Stacy Michelle, и Carol Chase, а также Johnny Van Zant, вокалист LYNYRD SKYNYRD. А ещё я немного пою.

Нужно выходить на сцену и быть настоящим. Если вы не можете выйти на сцену и выступать по-настоящему, то я не совсем понимаю, что вы делаете. Вы как бы находитесь там, чтобы все на вас смотрели, и вы создали эту песню, но вы поёте под фонограмму. А что же стало с реальностью?

И все эти вещи, созданные искусственным интеллектом... Может быть, в некоторых отношениях искусственный интеллект хорош для определённых вещей, я думаю. Я не использовал его в достаточной мере, чтобы понять, и, может быть, я не хочу его использовать, чтобы всё понять. Мне нравится когда все мои гитары разбросаны по дому и в студии. Я просто обожаю ходить из комнаты в комнату, и там стоит одна из них, и если мне приходит в голову идея сочинить что-то или просто поиграть, я могу взять её и приступить к делу. А искусственный интеллект этого не может».




