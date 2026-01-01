Гитарист LYNYRD SKYNYRD об искусственном интеллекте в музыке



В рамках недавнего интервью у RICKEY MEDLOCKE спросили, что он думает относительно использования искусственного интеллекта в музыке:



«Честно говоря, я не очень поддерживаю эту идею, потому что не так давно я видел, что одна из песен, занявших первое место в топ-100 кантри-чарта Billboard, была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. В чём же её ценность? Где в этом душа и сердце? Нигде».



По поводу того, что в последнее время растёт число рок-групп, которые во время своих концертов в значительной степени полагаются на фонограмму, он сказал:



«Мы выходим на сцену и не используем никаких записанных инструментов. Все инструменты, на которых мы играем, настоящие. Мы очень гордимся этим. Мы придерживаемся этого правила. И никогда не настанет такого момента, когда у нас появятся дополнительные записанные вокальные партии с основным или фоновым вокалом. У нас есть две великолепные бэк-вокалистки — моя жена Stacy Michelle, и Carol Chase, а также Johnny Van Zant, вокалист LYNYRD SKYNYRD. А ещё я немного пою.



Нужно выходить на сцену и быть настоящим. Если вы не можете выйти на сцену и выступать по-настоящему, то я не совсем понимаю, что вы делаете. Вы как бы находитесь там, чтобы все на вас смотрели, и вы создали эту песню, но вы поёте под фонограмму. А что же стало с реальностью?



И все эти вещи, созданные искусственным интеллектом... Может быть, в некоторых отношениях искусственный интеллект хорош для определённых вещей, я думаю. Я не использовал его в достаточной мере, чтобы понять, и, может быть, я не хочу его использовать, чтобы всё понять. Мне нравится когда все мои гитары разбросаны по дому и в студии. Я просто обожаю ходить из комнаты в комнату, и там стоит одна из них, и если мне приходит в голову идея сочинить что-то или просто поиграть, я могу взять её и приступить к делу. А искусственный интеллект этого не может».







