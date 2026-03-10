сегодня



Умер вокалист BOSTON



Томми ДеКарло, известный как вокалист BOSTON с 2007 года, скончался в возрасте 60 лет от рака мозга:



«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине нашего отца Томми ДеКарло, случившейся 9 марта 2026 года. После того, как в сентябре прошлого года у него обнаружили рак мозга, он боролся с невероятной силой и мужеством до самого конца.



В это трудное время мы убедительно просим друзей и поклонников уважать частную жизнь нашей семьи, поскольку мы скорбим и поддерживаем друг друга.



Покойся с миром, папа.



С любовью Annie, Talia & Tommy Jr.»















