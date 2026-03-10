Arts
Новости
Boston

10 мар 2026 : Умер вокалист BOSTON

31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от вокалиста BOSTON

1 окт 2022 : 		 Вокалист BOSTON выпускает сольный альбом

1 дек 2021 : 		 Гитарист BOSTON: «Я всегда был изгоем»

24 мар 2017 : 		 Умер бывший барабанщик BOSTON

14 янв 2014 : 		 EPK от BOSTON

12 дек 2013 : 		 Рождественский трек от BOSTON

20 ноя 2013 : 		 Новая песня BOSTON

29 окт 2013 : 		 Новая песня BOSTON

28 окт 2013 : 		 Семплы новых песен BOSTON

22 окт 2013 : 		 Детали нового альбома BOSTON

14 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома BOSTON

10 окт 2013 : 		 BOSTON выпустят новый альбом в декабре

15 авг 2011 : 		 Новый альбом BOSTON готов на 85%

11 авг 2011 : 		 MICHAEL SWEET покинул BOSTON

7 май 2008 : 		 BOSTON запишут новый альбом после летнего турне
Умер вокалист BOSTON



Томми ДеКарло, известный как вокалист BOSTON с 2007 года, скончался в возрасте 60 лет от рака мозга:

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине нашего отца Томми ДеКарло, случившейся 9 марта 2026 года. После того, как в сентябре прошлого года у него обнаружили рак мозга, он боролся с невероятной силой и мужеством до самого конца.

В это трудное время мы убедительно просим друзей и поклонников уважать частную жизнь нашей семьи, поскольку мы скорбим и поддерживаем друг друга.

Покойся с миром, папа.

С любовью Annie, Talia & Tommy Jr.»








10 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
Место вокалиста Boston будто бы проклято
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
