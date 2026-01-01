Биография ALICE COOPER выйдет осенью



ALICE COOPER сообщил о том, что восьмого октября Ebury Spotlight выпустят долгожданную биографию "Devil On My Shoulder".



«Сегодня ALICE все еще гастролирует по всему миру, настоящий маразматик-правонарушитель, играющий сотни концертов каждый год, в то время как я сам исправляюсь. Оглядываясь назад и проявляя определенную зрелость, я хотел бы описать наше совместное путешествие в Ад и обратно, потому что не только рок-звезды могут сбиться с пути в этой жизни...»







