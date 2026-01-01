сегодня



Гитарист SYMPHONY X надеется записать альбом до конца 26 года



MICHAEL ROMEO в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над долгожданным альбомом:



«В старые времена всё было по-другому. Когда мы делали альбом, мы получали деньги с продаж, так что какой-то доход всё же был. Мы могли спокойно выживать.

Когда приходило время писать новый альбом, я мог сидеть в студии столько, сколько нужно — хоть год. Я, Michael Pinnella, Russell Allen, Mike LePond — кто угодно из нас. Мы просто закрывались и полностью концентрировались на записи. Потом выходили на гастроли, и на это тоже уходило время. Поэтому между альбомами всегда был какой-то промежуток.



Но с последней пластинкой пауза получилась ещё больше, потому что сейчас всё иначе — приходится постоянно гастролировать. И, честно говоря, это круто. Нам нравится играть. Если говорить честно, чувак, всё довольно просто. После COVID мы начали много гастролировать — нужно было как-то снова поставить всё на ноги и немного заработать.



Пару лет назад я подумал: “Ладно, пора снова писать риффы”. Начал работать, появились идеи. Думаю: “О, крутой рифф… классная мелодия… здесь что-то есть”. Потом мы уезжаем в тур — и всё останавливается. Тур продолжается, всё отлично, я хорошо провожу время, но идеи продолжают приходить. Я возвращаюсь домой — ещё больше идей. А старые я так и не закончил. И так повторяется раз двадцать.



В какой-то момент я открываю папку с идеями — а там, не шучу, 1037 файлов. Я пытаюсь во всём этом разобраться и отправляю материал ребятам из SYMPHONY X. Я говорю: “Парни, у меня тут просто тонна материала. Что из этого вообще хорошее? С чего нам начать?” У них, наверное, голова пошла кругом. Типа: “Чувак, это безумие”.



Но постепенно всё начинает складываться. Мы слушаем и понимаем: “Вот это круто… это тоже неплохо… а вот это, наверное, можно убрать”. Так что сейчас всё начинает постепенно сходиться».



Когда интервьюер в шутку заметил, что следующий альбом SYMPHONY X должен выйти «до 2030 года», Romeo ответил:



«Мы стараемся придерживаться какого-то графика. План такой — закончить всё к концу года. Записать альбом и довести дело до конца. Проблема не в том, что у нас нет материала — наоборот, его слишком много. У нас просто тонна идей, но мало полностью законченных вещей.



Оглядываясь назад, понимаю, что поступил не очень разумно. Надо было закрыть несколько треков до начала тура. Но это сложно: возвращаешься домой вдохновлённый и думаешь: “Ладно, к этим вещам вернусь позже… у меня сейчас новая идея”. И так я сам себя загнал в угол. В какой-то момент я смотрю на всё это и думаю: “Боже… это безумие”.



Отправляю материал ребятам, а они такие: “Чувак, что ты вообще делаешь? Я даже не понимаю, с чего начать”. Я говорю: “Ну хорошо… какие из них хорошие?” И они отвечают: “Да вообще-то все хорошие”. Я такой: “Это совсем не помогает”.



Но в итоге мы сели, всё обсудили и разобрали материал. Так что теперь всё нормально. Сейчас я просто стараюсь придерживаться плана и расписания».







