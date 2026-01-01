Arts
*

Symphony X

*



12 мар 2026 : 		 Гитарист SYMPHONY X надеется записать альбом до конца 26 года

10 мар 2026 : 		 Вокалист SYMPHONY X о долгожданном альбоме

9 фев 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»

29 янв 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле
Гитарист SYMPHONY X надеется записать альбом до конца 26 года



MICHAEL ROMEO в недавнем интервью поговорил о том, как идет процесс работы над долгожданным альбомом:

«В старые времена всё было по-другому. Когда мы делали альбом, мы получали деньги с продаж, так что какой-то доход всё же был. Мы могли спокойно выживать.
Когда приходило время писать новый альбом, я мог сидеть в студии столько, сколько нужно — хоть год. Я, Michael Pinnella, Russell Allen, Mike LePond — кто угодно из нас. Мы просто закрывались и полностью концентрировались на записи. Потом выходили на гастроли, и на это тоже уходило время. Поэтому между альбомами всегда был какой-то промежуток.

Но с последней пластинкой пауза получилась ещё больше, потому что сейчас всё иначе — приходится постоянно гастролировать. И, честно говоря, это круто. Нам нравится играть. Если говорить честно, чувак, всё довольно просто. После COVID мы начали много гастролировать — нужно было как-то снова поставить всё на ноги и немного заработать.

Пару лет назад я подумал: “Ладно, пора снова писать риффы”. Начал работать, появились идеи. Думаю: “О, крутой рифф… классная мелодия… здесь что-то есть”. Потом мы уезжаем в тур — и всё останавливается. Тур продолжается, всё отлично, я хорошо провожу время, но идеи продолжают приходить. Я возвращаюсь домой — ещё больше идей. А старые я так и не закончил. И так повторяется раз двадцать.

В какой-то момент я открываю папку с идеями — а там, не шучу, 1037 файлов. Я пытаюсь во всём этом разобраться и отправляю материал ребятам из SYMPHONY X. Я говорю: “Парни, у меня тут просто тонна материала. Что из этого вообще хорошее? С чего нам начать?” У них, наверное, голова пошла кругом. Типа: “Чувак, это безумие”.

Но постепенно всё начинает складываться. Мы слушаем и понимаем: “Вот это круто… это тоже неплохо… а вот это, наверное, можно убрать”. Так что сейчас всё начинает постепенно сходиться».

Когда интервьюер в шутку заметил, что следующий альбом SYMPHONY X должен выйти «до 2030 года», Romeo ответил:

«Мы стараемся придерживаться какого-то графика. План такой — закончить всё к концу года. Записать альбом и довести дело до конца. Проблема не в том, что у нас нет материала — наоборот, его слишком много. У нас просто тонна идей, но мало полностью законченных вещей.

Оглядываясь назад, понимаю, что поступил не очень разумно. Надо было закрыть несколько треков до начала тура. Но это сложно: возвращаешься домой вдохновлённый и думаешь: “Ладно, к этим вещам вернусь позже… у меня сейчас новая идея”. И так я сам себя загнал в угол. В какой-то момент я смотрю на всё это и думаю: “Боже… это безумие”.

Отправляю материал ребятам, а они такие: “Чувак, что ты вообще делаешь? Я даже не понимаю, с чего начать”. Я говорю: “Ну хорошо… какие из них хорошие?” И они отвечают: “Да вообще-то все хорошие”. Я такой: “Это совсем не помогает”.

Но в итоге мы сели, всё обсудили и разобрали материал. Так что теперь всё нормально. Сейчас я просто стараюсь придерживаться плана и расписания».




[=     =]
