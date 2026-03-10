сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»



В недавней беседе у RANDY BLYTHE спросили, как он реагирует на людей, которые говорят, что музыканты или "артисты эстрады" должны держаться подальше от политики:



«Этим людям я говорю: "Идите на йух!"



Я гражданин Америки и путешествую по всему миру. Более того, я человек. Я не какая-то танцующая обезьянка, которую поместили сюда для вашего развлечения. Если у вас есть хоть какие-то моральные принципы, было бы безответственно не воспользоваться своим правом высказаться. Если люди готовы изолировать что-то вроде группы по торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, потому что думают, что это улучшит их банковский счет, они теряют часть своей человечности. Они утратили неотъемлемую часть того, что значит быть праведным человеком. В этот момент пришло время остановиться и все переосмыслить. Ты не сможешь унести свои деньги в могилу, ублюдок, но ты сможешь унести с собой воспоминания о том, как молча мирился с людьми, которые поощряли растление малолетних. Что ты будешь чувствовать по этому поводу на смертном одре?»



Далее Randy сказал, что он "надеется", что в недалеком будущем все наладится.



«В моей натуре есть апокалиптическая сторона. Я признаю это, и многие наши тексты отражают это. Я должен следить за собой в этом отношении. Я должен признать, что такая возможность существует. Но мне нельзя скатываться до восхваление. Обращать внимание на происходящее и беспокоиться — это нормально, но вы должны сделать все возможное, чтобы это изменить. Обычные граждане в условиях функционирующей демократии имеют право голоса, и им не нужно впадать в апатию. У меня много проблем с нашей американской системой. Есть архаичные вещи, такие как коллегия выборщиков, которые следует упразднить. Но это единственная система, которая у нас есть на данный момент. И если я не буду участвовать в этом и не сделаю все возможное, чтобы стать движущей силой позитивных перемен, то я сложу с себя ответственность и передам ту малую часть контроля, которая у меня есть — мое агентство — кому-то другому.



В целом, я вижу этот фаталистический, пораженческий настрой в людях, и это выводит меня из себя. Типа: "О, это не имеет значения..." Что ж, вы правы, потому что если вы ничего не будете делать, то это вообще ничего не изменит". Поэтому, пожалуйста, пройдите в кабинку для голосования и сделайте все, что в ваших силах. Я не разбираюсь в политике в Великобритании, но я знаю, что вам нужно проголосовать. Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»







