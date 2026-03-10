Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 30
*Новое видео ANA 24
10 мар 2026 : Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»



В недавней беседе у RANDY BLYTHE спросили, как он реагирует на людей, которые говорят, что музыканты или "артисты эстрады" должны держаться подальше от политики:

«Этим людям я говорю: "Идите на йух!"

Я гражданин Америки и путешествую по всему миру. Более того, я человек. Я не какая-то танцующая обезьянка, которую поместили сюда для вашего развлечения. Если у вас есть хоть какие-то моральные принципы, было бы безответственно не воспользоваться своим правом высказаться. Если люди готовы изолировать что-то вроде группы по торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, потому что думают, что это улучшит их банковский счет, они теряют часть своей человечности. Они утратили неотъемлемую часть того, что значит быть праведным человеком. В этот момент пришло время остановиться и все переосмыслить. Ты не сможешь унести свои деньги в могилу, ублюдок, но ты сможешь унести с собой воспоминания о том, как молча мирился с людьми, которые поощряли растление малолетних. Что ты будешь чувствовать по этому поводу на смертном одре?»

Далее Randy сказал, что он "надеется", что в недалеком будущем все наладится.

«В моей натуре есть апокалиптическая сторона. Я признаю это, и многие наши тексты отражают это. Я должен следить за собой в этом отношении. Я должен признать, что такая возможность существует. Но мне нельзя скатываться до восхваление. Обращать внимание на происходящее и беспокоиться — это нормально, но вы должны сделать все возможное, чтобы это изменить. Обычные граждане в условиях функционирующей демократии имеют право голоса, и им не нужно впадать в апатию. У меня много проблем с нашей американской системой. Есть архаичные вещи, такие как коллегия выборщиков, которые следует упразднить. Но это единственная система, которая у нас есть на данный момент. И если я не буду участвовать в этом и не сделаю все возможное, чтобы стать движущей силой позитивных перемен, то я сложу с себя ответственность и передам ту малую часть контроля, которая у меня есть — мое агентство — кому-то другому.

В целом, я вижу этот фаталистический, пораженческий настрой в людях, и это выводит меня из себя. Типа: "О, это не имеет значения..." Что ж, вы правы, потому что если вы ничего не будете делать, то это вообще ничего не изменит". Поэтому, пожалуйста, пройдите в кабинку для голосования и сделайте все, что в ваших силах. Я не разбираюсь в политике в Великобритании, но я знаю, что вам нужно проголосовать. Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 мар 2026
С
Санчез
>@бЛЯ, Я ПИЗДЕЦ ПОЛИТИКУ ЛЮБЛЮ, ШАРЮ, НАХУЙ ТРАМПА, НАХУЙ ИЛОНА МАСКА, НАХУЙ США, У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЁ МНЕНИЕ, Я ГРАЖДАНИН МИРААА, МОГУ ГОВОРИТЬ ЛЮБУЮ ХУЙНЮ, ПОТОМУ ЧТО БЛЯТЬ МОГУ@
>"Отмена всех гастролей и концертов в США, разрыв контрактов с лейблом или еще какая отмена в музыкальном бизнесе и практически забвение, минус хорошие продажи альбома, провальное продвижение альбома, ОТМЕНА ГРУППЫ И ЧЕЛОВЕКА и бла бла бла"
>@ВЫ ЧООО, Я ЖЕ ПОШУТИЛ, Я ЛЮБЛЮ ТРАМПА, Я ПРОСТО РОФЛИЛ С ВАС, ВЫ НЕ ВЫКУПИЛИИИ, НАДА ОТДЕЛЯТЬ ИРОНИЮ, ПОСТИРОНИЮ, ЧЕРНЫЙ ЮМОР, ВЫ ВСЕ ОБИЖЕНКИИИ, США ФОРЕВААА@
Вопросы?
10 мар 2026
gravitgroove
сказал убийца и прослезился.
10 мар 2026
m
mohnatiy
"Я не какая-то танцующая обезьянка, которую поместили сюда для вашего развлечения"
А кто ты, Бляйт?
10 мар 2026
С
Санчез
mohnatiy, какая то уникальная личность видимо😂😂😂😂
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
