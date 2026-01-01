Arts
10 мар 2026 : 		 Вокалистка FEMME FATALE работает над синглом и книгой

26 янв 2026 : 		 Вокалистка FEMME FATALE обещает новый альбом

17 ноя 2025 : 		 FEMME FATALE перезаписали Falling In And Out Of Love

29 окт 2025 : 		 Новое видео FEMME FATALE

8 июл 2025 : 		 Вокалистка FEMME FATALE о новом сингле

24 июн 2025 : 		 Новое видео FEMME FATALE

21 апр 2025 : 		 LORRAINE LEWIS нашла новых членов для FEMME FATALE

28 мар 2025 : 		 LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как др$$$ли на меня в детстве. Я в восторге!»

8 фев 2025 : 		 LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»

23 янв 2025 : 		 LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE

11 май 2016 : 		 Второй альбом FEMME FATALE выйдет в мае
LORRAINE LEWIS в недавнем интервью поделилась ближайшими планами:

«Мне очень повезло, что я подписала контракт с Cleopatra Records. На данный момент мы выпустили два сингла. К концу года мы собираемся выпустить целый альбом. Я надеюсь, что следующий сингл и видеоклип мы выпустим, возможно, во вторую или третью неделю марта. А потом у меня появятся новые материалы. Я скажу, что у нас есть новая версия песни [FEMME FATALE] "Falling In And Out Of Love", которая была перезаписана с [гитаристом TRIXTER и известным продюсером] Steve Brown, он сольно поработал над ней и вышло все изумительно. А также [новая версия песни FEMME FATALE] "Waiting For The Big One", которую мы тоже хотели бы выпустить. На самом деле я спела эту песню дуэтом с Leather Leone из CHASTAIN, так что это наш общий вокал, и она внесла свой вклад. Я очень рада, что люди это услышали. Есть песня, которую я написала в соавторстве с Tommy Henriksenом из группы ALICE COOPER — я, он и Steve. Эта песня называется "Somebody". Она такая классная. Это так здорово. И на следующей неделе я буду в студии. Я записала песню с вокалистом BLACKLIST UNION. Не знаю, знакомы ли вы с этой группой, но вам определенно стоит ее послушать. Несколько дней подряд. Они выпустили шесть альбомов. Это просто отличная группа. И я пошла в студию и записала [кавер на песню Стиви Никс] "Stop Draggin' My Heart Around" вместе с ним. Плюс собираемся вернуться в студию на следующей неделе. Мы собираемся записывать "Jackson" Джонни Кэша и Джун Картер, но на самом деле будет панк-рок. Пушка страшная. Это что-то вроде социальной рекламы; реально чертовски круто! Ну и еще есть еще пара сюрпризов. Плюс я работаю над песней, которую написал Майкл Карузо, который много лет назад кое-что сделал для группы VIXEN. Он подарил мне песню, которая, уверяю вас, достойна премии "Грэмми", так что я собираюсь записать вокал и для нее… И, кроме того, я работаю с продюсерской компанией в Великобритании, снимающей документальный фильм обо мне. Я пишу книгу. Я не знаю, когда она выйдет. Я разговаривала со своим редактором, и он сказал: "Не спеши. Мы выпустим его, когда будем готовы". Но на это уйдет много времени. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь написать книгу, но мне есть что сказать, в ней будет много историй. Так что, вероятно, на это уйдет еще год. Итак, документальное реалити-шоу под названием "Lorraine Rocks", которое рассказывает обо мне и моей сумасшедшей жизни. [И у меня также есть мой недавно запущенный] подкаст "Dangerously Honest"!»




