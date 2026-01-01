сегодня



Бывший гитарист EXCITER о создании POWERRAGE



JOHN RICCI в новом интервью рассказал о том, как создавался POWERRAGE:



«Что ж, после того, как [я ушел] из EXCITER в 2018 году, я просто хотел отдохнуть от всех и вся, потому что после десятилетий работы в определенных ситуациях, путешествий и всего такого прочего мне просто нужно было отвлечься. Но я уже много раз говорил, что Todd, наш басист, в некотором роде поощрял меня немного ускорить процесс и собрать новую группу. Итак, мы с ним были первыми участниками. А потом, конечно, нам понадобился вокал. Я позвонил Jacques Bélanger, который был на трех пластинках EXCITER, и спросил, не заинтересован ли он в работе, но я предупредил: "Это не будет EXCITER номер два". Я просто хотел двигаться дальше и попробовать что-то другое, но без потери сути того, чем был EXCITER, или чем я занимаюсь. И когда я с ним связался, он проявил большую заинтересованность. Я сказал ему, что стиль вокала будет немного отличаться от того, как он обычно поет. И, опять же, он не возражал. Самым сложным было найти подходящего барабанщика. Итак, мы приглашали разных барабанщиков, но по тем или иным причинам они не подошли. Я разместил объявление о поиске барабанщика, и нам позвонил Lucas, который нам подошел. Мне понравилось его отношение к нам по телефону, когда он позвонил мне. Так что, на мой взгляд, от отношения к делу зависит, будет ли альбом успешным или нет. Итак, мы дали ему несколько песен. Он пришел прямо сюда, в наш репетиционный зал, и прошел прослушивание. Так что его прошлое на самом деле не связано со стилем игры в металле — он не из этой тусовки — но он очень хорошо приспособился к тому, чего я хотел, и к моему видению. И он купил ударную установку побольше — больше похожую на контрабас в стиле хэви-металл, и все такое. Вот тогда то я и по-настоящему углубился в создание песен!»



Премьера нового сингла группы запланирована на 23 марта.







