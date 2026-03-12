Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 26
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



11 мар 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»

20 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE планировал перезаписать 'No Life 'Til Leather'...»

18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше
Показать далее
| - |

|||| 11 мар 2026

DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...»



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у него отношения с Dave Mustaine:

«Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, мы с Dave'ом стали близкими друзьями. Я помогал ему в некоторых личных делах. В то время он стал для меня хорошим другом. Так что были периоды близости — мы были как браться. И я обнаружил, что эти моменты были всегда лучшими, когда мы были только я и Дэйв, когда в комнате не было никого больше. Нам не нужно было выступать на сцене перед кем-то. Мы были просто братьями, сидящими в Starbucks и пьющими кофе. И эти моменты были настоящими, искренними, душевными».

По поводу альбома MEGADETH 2022 года «The Sick, The Dying... And The Dead!», в оригинальной версии которого были его басовые партии, прежде чем его выгнали из группы, Ellefson сказал:

«Dave не хотел использовать ни одну из моих композиций для этого альбома. Я видел, что он обижен на меня. Он не хотел, чтобы я участвовал в работе над этим альбомом. И я наконец написал песню, которая изначально должна была войти в альбом. Это была баллада, которую я сохранил, потому что на ней играл на гитаре Kiko. И это была очень хорошая песня — я думаю, что это чрезвычайно хорошая песня, которая имеет право на существование. Но она не вошла в альбом».

Насчёт своих рабочих отношений с Mustaine'ом во время создания альбома «The Sick, The Dying... And The Dead!» он добавил:

«Мы с Dave'ом в определённый момент очень сблизились. Мы сочиняли текст для песни, которая в итоге стала "Soldier On!" В конце концов он убрал мой текст и использовал песню без моего вклада в текст... Он написал музыку — это была его песня — но меня пригласили написать для неё текст, что я и сделал. И он решил назвать её "Soldier On!" Мы сотрудничали с того момента, и я скажу так: когда Dave'a уволили из METALLICA, по крайней мере, они оставили его слова и его музыку, заплатили ему и указали его в авторах. Dave не был так добр ко мне. Он выгнал меня, удалил мои партии из записи, удалил мои тексты и всё остальное из записи.

Поэтому я считаю, что у меня есть право высказываться о том, как правильно поступила METALLICA и как, по моему мнению, неправильно поступили по отношению ко мне. Потому что я это видел, я это пережил.

Моё прощание с MEGADETH произошло в 2018 году. Это было моё прощание. Это был мой прощальный тур. Я чувствую, что сыграл на последнем крутом альбоме MEGADETH, это "Dystopia". Dave объявил со сцены в Буэнос-Айресе в ноябре 2017 года: "Мы собираемся вернуться домой и начать работу над новым альбомом".

Поэтому я чувствую, что для меня это было хорошим завершением деятельности в MEGADETH, поэтому я пошёл дальше и создал много других вещей. В моём сердце нет горечи. Я чувствую, что меня освободили от необходимости иметь с этим дело. В то время как Dave испытывал горечь по отношению к METALLICA, я не испытываю горечи по отношению к Дэйву или MEGADETH. Это действительно так».

David также вновь рассказал о своём увольнении из MEGADETH, которое произошло почти пять лет назад, всего через несколько дней после того, как в соцсетях были опубликованы откровенные видеозаписи с участием басиста:

«Представители MEGADETH позвонили мне, чтобы уволить. И я сказал им: "Ребята, нет причин меня увольнять. Это всё просто ерунда в Интернете. Это вообще ничего не значит. И я буду придерживаться этой позиции до конца", и я так и сделал.

В какой-то момент ты можешь просто продолжать преследовать людей в Интернете, троллей и всех остальных. Это бесконечный процесс. Нет интернет-полиции, нет интернет-отдела кадров, куда ты можешь пойти и сказать: "Этот парень сказал то-то", "этот человек сказал то-то", потому что ты должен, так как это сильно порочит твою репутацию. А клевета — это когда что-то наносит ущерб твоей репутации, может даже мешает тебе получить другую работу. Это всё реально. И это может произойти в Интернете, который на самом деле пропитан фальшью. Это нечто эфемерное. Это своего рода фальшивое место, но тем не менее это может каким-то образом перейти в твою реальность. Мне повезло, что фанаты поддержали меня. Они сказали: "Чувак, это чушь. Как ты смеешь так поступать с Ellefson'ом?"»

На вопрос о том, что Mustaine, по-видимому, придал этой истории «особый резонанс» в СМИ, выпустив в то время заявление, Ellefson ответил так:

«Опубликованное сообщение лично подписал Dave, оно было отвлекающим маневром, чтобы как-то дистанцироваться от этого. А я сказал: "Не от чего дистанцироваться. Ничего такого не произошло". Даже моя собственная юридическая команда сказала: "Если ты хочешь раскрыть это в Интернете и раскритиковать этого парня, мы тебя благословляем". И это ведущая юридическая фирма в Фениксе, и они сказали: "Мы никогда не видели ничего столь несознательного" в юридическом смысле, то есть бессознательного — не думающего, без человеческого сердца. "У тебя есть наше благословение".
Есть место в Библии, где сказано: "Противостаньте дьяволу, и убежит он от вас". И я поступил именно так. Я сказал: "Я мог бы снова вступить в конфликт с этим парнем и бороться с ним, как я боролся в суде", и у меня было полное право поступить так, учитывая то, что произошло тогда". И Dave проиграл. Мы урегулировали дело во внесудебном порядке. Это был ещё один случай. Это была просто ещё одна попытка выгнать меня. Но нет, мы урегулировали дело до суда. И в итоге я оказался в гораздо лучшем положении, чем если бы я этого не сделал, поэтому я рад, что прошёл через этот процесс, каким бы ужасным он ни был».

Ellefson также коснулся темы интервью, которое Mustaine дал SiriusXM в программе «Trunk Nation With Eddie Trunk» в декабре прошлого года, в котором лидер MEGADETH отверг возможность того, что его группа даст последний концерт прощального тура с составом, в который могли бы войти все бывшие участники группы, объяснив:

«Чтобы всё закончилось так, как закончилось, Dave недавно сказал: "Из-за того, что сделал один человек, я не могу никого вернуть". Да пошёл ты на... ! Ехай на! Кто этот один человек? Это был не я, потому что я не сделал ничего, что могло бы помешать мне вернуться. Совсем ничего. Это такая уклончивая позиция, чтобы занять морально высокую позицию... Серьёзно? Ко мне обратились рок-звёзды, гораздо более известные, чем Dave, и поддержали меня, сказав: "Чувак, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Это действительно неприятно". Неприятно то, как со мной поступили, отвергнув меня. Люди говорят: "Я очень разочарован, что они выбрали бизнес вместо братства", потому что в конце концов братство всегда будет длиться дольше, чем бизнес владения рок-группой — особенно тем, что мы начали и построили вместе.

Итак, с учётом сказанного, я мог бы позвонить адвокату, я мог бы вернуться к судебным искам о клевете, и у меня есть на это полное право — поверьте мне. Но в то же время есть два способа выиграть в перетягивании каната. Я либо перетягиваю тебя через линию, либо просто бросаю канат и позволяю тебе упасть. [Смеётся]. И я выбрал второй вариант — бросить канат. Бросить камень»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 мар 2026
Corpsegrinder04
Всё тот же круговорот предъяв в природе. Золотой на Металлику обижен, Дрочер на Золотого. Ничего нового.
12 мар 2026
father
Блядь, чувак в 60 лет, будучи успешным музыкантом, типа экспертом в шоу-бизнесе и даже каким-то там пастором, спалился на весь мир с дрочкой хуя на вебку для малолетки (слава Богу, что она ещё совершеннолетней оказалась). Ну может хорош уже пиздеть, какой Дэйв несправедливый, как он обиделся, и как Метла правильно поступила? Это было бы "ерундой в интернете", если бы речь шла о видео, где дрочит какой-нибудь Джи Джи Аллин, то всем было бы похуй, но для легендарного чувака это не ерунда, это пиздец.
просмотров: 225

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом