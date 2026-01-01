Arts
Новости
Новости
*

Metallica

*



11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере

25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
|||| 11 мар 2026

Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«Спасибо вам, фанаты Sphere!

Ух ты! Что за неделя выдалась! Мы очень благодарны всем вам за невероятный отклик на нашу предстоящую резиденцию "Life Burns Faster" в Sphere в Лас-Вегасе. Мы совершенно потрясены и не можем поверить, что проведем там 24 потрясающих вечера на сцене, и все это благодаря вам и рекордной неделе.

На данный момент мы не планируем добавлять дополнительные шоу, но надеемся предложить больше в будущем. В то же время, мы хотим сообщить вам, что процесс покупки билетов часто был неприятным и не всегда проходил гладко. Мы работаем с нашими партнерами над улучшением этого опыта и предлагаем некоторые решения для следующего раза.

Мы с нетерпением ждем очень интересного 2026 года, который начнется с того, что мы увидим многих из вас в Европе этой весной и летом, когда турне "M72" возобновится в мае. Не успеем мы оглянуться, как вместе с фанатами со всего мира откроем новые горизонты в Лас-Вегасе, мы с нетерпением ждем этого момента!»






просмотров: 118

