11 мар 2026



Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Спасибо вам, фанаты Sphere!



Ух ты! Что за неделя выдалась! Мы очень благодарны всем вам за невероятный отклик на нашу предстоящую резиденцию "Life Burns Faster" в Sphere в Лас-Вегасе. Мы совершенно потрясены и не можем поверить, что проведем там 24 потрясающих вечера на сцене, и все это благодаря вам и рекордной неделе.



На данный момент мы не планируем добавлять дополнительные шоу, но надеемся предложить больше в будущем. В то же время, мы хотим сообщить вам, что процесс покупки билетов часто был неприятным и не всегда проходил гладко. Мы работаем с нашими партнерами над улучшением этого опыта и предлагаем некоторые решения для следующего раза.



Мы с нетерпением ждем очень интересного 2026 года, который начнется с того, что мы увидим многих из вас в Европе этой весной и летом, когда турне "M72" возобновится в мае. Не успеем мы оглянуться, как вместе с фанатами со всего мира откроем новые горизонты в Лас-Вегасе, мы с нетерпением ждем этого момента!»











+0 -0



просмотров: 118

