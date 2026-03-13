SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Нам нравится играть перед молодыми!»



В недавнем интервью у SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY спросили, какого возраста зрители на концертах "The Best Of All Worlds" в Лас-Вегасе. Michael ответил:

«Боже мой, сейчас на концертах можно увидеть кого угодно. Если бы вы спросили нас об этом лет 15 назад, я бы сказал: “Да, приходят наши фанаты, и они приводят детей — сажают их себе на плечи”. А теперь кажется, что там уже и внуки. И это круто — люди любят эту музыку и хотят передавать её дальше: своим детям, а потом и детям своих детей».

Sammy добавил: «Да, сейчас я часто вижу в первом ряду подростков. Много молодых музыкантов — гитаристов, барабанщиков, басистов, вокалистов, ребят лет от 10 до 18. Они хотят увидеть легенд.

Я не хвастаюсь тем, что я легенда, но им интересно увидеть парней, на которых выросли их родители. Они слушали эту музыку всю жизнь, потому что дома постоянно играют Van Halen или Led Zeppelin. И они хотят увидеть этих ребят, пока мы ещё живы. И, честно говоря, это потрясающе.

Я реально заряжаюсь, когда вижу в зале молодых людей — особенно когда они приходят с отцами. Видеть 14-летнего парня рядом с его папой — это очень круто. Мой отец, например, никогда бы не пошёл со мной на концерт. [Смеётся] Так что это новое поколение, и это прекрасно».

На вопрос о том, изменилось ли со временем восприятие классических песен Sammy и Van Halen, Michael ответил:

«Скажу так: сама любовь к этой музыке — лучшее доказательство того, как долго мы этим занимаемся и как нам всё ещё нравится это делать. Как говорит Sammy, здорово играть серию концертов в одном месте — ты остаёшься на одном месте, никуда не мотаешься. Для вокалиста это вообще отлично: голосу легче, когда нет постоянных перелётов и дорог.

Но, чёрт возьми, мне по-прежнему так же нравится играть наши ранние песни, как и тогда. Когда ты действительно любишь эту музыку, а публика каждый вечер заряжает тебя своей энергией, выходить на сцену — одно удовольствие. Это просто кайф».

Sammy продолжил: «Для меня, как для автора песен, те вещи, которые выдержали испытание временем — например, Right Now — всегда возвращают меня в тот момент, когда я их писал.

Я помню, как работал над этим текстом. Тогда в моей жизни был период, когда я постоянно переживал: всё время думал о будущем, беспокоился о том, что будет дальше, или прокручивал в голове то, что уже сделал. И в какой-то момент до меня дошло: единственное, что действительно важно — это сейчас.

Когда я пою эту песню сегодня, она снова возвращает меня к тем ощущениям — к тому времени, когда тебе за сорок и ты через всё это проходишь. И это прекрасное чувство. Оно снова даёт тебе энергию на сцене. Я пою и думаю: “Да, я и сегодня так считаю. Это всё ещё имеет смысл”. То же самое с I Can't Drive 55. Я и сейчас так думаю». [Смеётся]




13 мар 2026
M
Mateas89
Вот этим двум дядькам реально респект! Одни из тех редких музыкантов, которые все еще жгут на сцене, хоть и с поправкой на возрас и им прям по кайфу! И это очень хорошо видно и чувствуется)
